Elecciones 2025: La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país, inclusive en territorio bonaerense

consiguió en las urnas un gran apoyo de la sociedad, se impuso en varias provincias e inclusive en el territorio bonaerense. Con más del, la fuerza que liderase impuso con elde los votos y

Lo sigue en el recuento Fuerza Patria con 24,5% de los sufragios y 31 bancas; Provincia Unidas con 5,12% y 5 escaños y el Frente de Izquierda con 3,71% y tres bancas de diputados.

El oficialismo se impuso en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros distritos, mientras que en la provincia de Buenos Aires se impone por menos de un punto sobre el peronismo, lo que es una elección contundente en comparación con lo que pasó el 7 de septiembre.

En esta elección se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. La participación electoral fue muy baja, y según la Cámara Nacional Electoral cerró con el 66% del padrón.

Se trata de la elección con más baja participación desde la vuelta de la democracia en 1983. Si se compara con elecciones legislativas, en 2021 fue de 71,1%; en 2017 se alcanzó 77,6% y 2013 se ubicó en 77,6%.