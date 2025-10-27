Elecciones 2025: La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país, inclusive en territorio bonaerense | Infoeme
Lunes 27 de Octubre 2025 - 0:13hs
Lunes 27 de Octubre 2025 - 0:13hs
Olavarría
Infoeme
 |  Política
 |  Legislativas 2025
 - 26 de Octubre de 2025 | 21:49

Elecciones 2025: La Libertad Avanza se impuso en casi todo el país, inclusive en territorio bonaerense

Se eligieron 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. Javier Milei, el gran triunfador.

La Libertad Avanza consiguió en las urnas un gran apoyo de la sociedad, se impuso en varias provincias e inclusive en el territorio bonaerense. Con más del 91% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera Javier Milei se impuso con el 40,84% de los votos y 64 bancas.

Lo sigue en el recuento Fuerza Patria con 24,5% de los sufragios y 31 bancas; Provincia Unidas con 5,12% y 5 escaños y el Frente de Izquierda con 3,71% y tres bancas de diputados.

El oficialismo se impuso en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros distritos, mientras que en la provincia de Buenos Aires se impone por menos de un punto sobre el peronismo, lo que es una elección contundente en comparación con lo que pasó el 7 de septiembre.

En esta elección se votó para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que ocuparán sus bancas en el Congreso desde el 10 de diciembre. La participación electoral fue muy baja, y según la Cámara Nacional Electoral cerró con el 66% del padrón.

Se trata de la elección con más baja participación desde la vuelta de la democracia en 1983. Si se compara con elecciones legislativas, en 2021 fue de 71,1%; en 2017 se alcanzó 77,6% y 2013 se ubicó en 77,6%. 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME