Elecciones 2025: cómo ver los resultados oficiales en vivo | Infoeme
Domingo 26 de Octubre 2025 - 19:14hs
14°
Domingo 26 de Octubre 2025 - 19:14hs
Olavarría
14°
Infoeme
 |  nacionales
 - 26 de Octubre de 2025 | 18:24

Elecciones 2025: cómo ver los resultados oficiales en vivo

El sitio oficial es resultados.elecciones.gob.ar. A partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre, comenzará a mostrar los primeros datos.

Para seguir el recuento de votos de las Elecciones Legislativas 2025 en tiempo real, el Gobierno nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio.

La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar; y ya está activa con la leyenda "Elecciones Legislativas 2025", permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.

De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME