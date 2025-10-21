Torneo de Selecciones: derrota para Olavarría en la primera Final

En Mar del Plata, la Selección de Olavarría Sub13 no pudo ante el local en los primeros 70 minutos definitorios del certamen organizado por la Federación Bonaerense Pampeana.

El equipo de la Liga de Fútbol de Olavarría cayó 4 a 0 ante Mar del Plata en el estadio Juan Esneider de la ciudad balnearia.

Felipe Fernández, Dylan Lafuente y Manuel Sotelo en dos oportunidades marcaron los goles marplatenses que encontró tres goles de ventaja en la primera mitad y luego controló las acciones del cotejo.

La revancha se jugará la próxima semana y los dirigidos por Dardo Seibel están obligados a golear para seguir con chances de quedarse con la copa.