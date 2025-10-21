Coronel Suárez: prisión preventiva para hombre acusado de intentar matar a un bebe de 11 meses

La Justicia ordenó convertir en prisión preventiva la detención de un hombre acusado de golpear de manera feroz a un bebé, hijo de su pareja, en

Según la causa, en el período comprendido entre el 26 y el 29 de septiembre, el acusado intentó dar muerte al niño de once meses de edad, en el domicilio que compartían ubicado en aquella localidad bonaerense. Según la Agencia de Noticias Judiciales, para ello se valió de la indefensión de la criatura para propinarle golpes en todo el cuerpo ocasionándole varias lesiones que pusieron en riesgo su vida, como fracturas de cráneo y costales múltiples.

En esas mismas circunstancias, el hombre agredió a su pareja, provocándole hematomas en los brazos y escoriaciones en el cuello, agresiones que se llevaron a cabo cuando la víctima intentaba defender a su bebé.

Intento de homicidio agravado en Coronel Suárez

El detenido está a acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas, en concurso real de delitos, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. (DIB)