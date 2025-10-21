Coronel Suárez: prisión preventiva para hombre acusado de intentar matar a un bebe de 11 meses | Infoeme
Martes 21 de Octubre 2025 - 13:46hs
23°
Martes 21 de Octubre 2025 - 13:46hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 21 de Octubre de 2025 | 10:25

Coronel Suárez: prisión preventiva para hombre acusado de intentar matar a un bebe de 11 meses

Se trata del hijo de su pareja. Se valió de la indefensión de la criatura para propinarle golpes en todo el cuerpo.

La Justicia ordenó convertir en prisión preventiva la detención de un hombre acusado de golpear de manera feroz a un bebé, hijo de su pareja, en Coronel Suárez.

Según la causa, en el período comprendido entre el 26 y el 29 de septiembre, el acusado intentó dar muerte al niño de once meses de edad, en el domicilio que compartían ubicado en aquella localidad bonaerense. Según la Agencia de Noticias Judiciales, para ello se valió de la indefensión de la criatura para propinarle golpes en todo el cuerpo ocasionándole varias lesiones que pusieron en riesgo su vida, como fracturas de cráneo y costales múltiples.

En esas mismas circunstancias, el hombre agredió a su pareja, provocándole hematomas en los brazos y escoriaciones en el cuello, agresiones que se llevaron a cabo cuando la víctima intentaba defender a su bebé.

Intento de homicidio agravado en Coronel Suárez

El detenido está a acusado del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas, en concurso real de delitos, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. (DIB)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME