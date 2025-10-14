Poca presencia en Reserva AFA, pero festejó un “Embajador”

El segundo torneo del año que organiza la Asociación del Fútbol Argentino completó la 13° fecha con tan solo un olavarriense en consideración.

En la continuidad de la competencia, Barracas Central volvió al triunfo y en condición de visitante derrotó a Tigre por 1 a 0. En el banco, y sin ver minutos, volvió a estar Martín Ferreyra.

Sin más futbolistas surgidos en Olavarría, Aldosivi sigue sin ganar y cayó 3 a 1 ante Racing, San Lorenzo igualó 1 a 1 ante Atlético Tucumán y por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo fue aplazado el duelo entre Boca Juniors y Belgrano.

Sin embargo, la actividad para los locales que siguen su formación fuera de la Ciudad, se destacó Thiago Palavecino que marcó su primer gol ayer en la Primera División de la Academia Mascherano en el triunfo a River por 4 a 0 en la Liga de Lincoln.

Por último, Bruno Dentaro, categoría 2010, e Ian Van Dik, categoría 2012, se encuentran en observación en Huracán.