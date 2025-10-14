Juegos Bonaerenses: tres medallas en el primer día

Varias delegaciones olavarrienses tuvieron su debut, tanto en disciplinas deportivas como culturales, en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 que se llevan a cabo en Mar del Plata.

La primera gran alegría de la delegación olavarriense en Mar del Plata fue la que logró Félix Tomás Acosta que ganó el primer puesto en la disciplina natación +17 estilo mariposa en la categoría Personas con Discapacidad, lo que le valió la medalla dorada.

Además, Santiago Oviedo obtuvo el segundo lugar en Estilo Pecho obteniendo la medalla de plata y la medalla de bronce del primer día fue para Graciela Paladini y Antonio Groba obtuvieron el tercer puesto en Orientación Intergeneracional.

Entre otros resultados, la Sub14 de Básquet 3×3 venció al combinado de Florentino Ameghino por un abultado 17-3 en el tablero y la Sub16 masculina de básquet cayó en un cerrado 41 a 40 frente a Berisso en horas de la tarde. Por su parte, la U15 femenina de básquet superó 45 a 18 al conjunto proveniente de Pilar.

Las chicas del Sub15 de Hockey cayeron 3 a 1 con sus pares de La Plata y el hockey Sub18 masculino enfrentó a los olavarrienses contra el equipo de Monte Hermoso al cual superaron por 3 tantos contra 1.

Por su parte, el Beach Vóley también tuvo actividad tanto en categorías Sub14 como Sub16. Fue resultado negativo para los primeros que se vieron superados por dos sets corridos ante La Plata, mientras que los segundos superaron a Benito Juárez por 2 sets a nada.

En vóley, el conjunto femenino de la categoría Sub17 sufrió una apretada derrota en 2 sets a 1 contra Bahía Blanca. Mismo resultado pero positivo logró el equipo Sub15 femenino que se enfrentó a Tres de Febrero.

Pasando al pádel, la dupla olavarriense no tuvo problemas en vencer a La Costa con un categórico doble 6-0. Mientras que, en tenis, la modalidad single Sub14 femenino ganó su partido por ausencia de rival, la misma categoría en masculino sufrió una derrota por 2 sets a 0 contra Bahía Blanca y la pareja Sub16 masculina derrotó a Tandil por 2 sets a 1. También hubo dobles en Sub16 femenino con derrota para por 2 sets a 0, mismo resultado para la Sub18 femenino modalidad single que cayó ante Merlo.

En fútbol tenis, la pareja Sub15 femenino le ganó cómodamente a Saavedra por 2 sets a 0 y La categoría Sub18 del futbol 11 femenino goleó por 3 tantos contra 1 a San Pedro y la Sub14, venció 3 a 1 a Escobar.

En la rama cultural, comenzaron las exposiciones de pintura con distintas obras de artistas olavarrienses. Los resultados se estarán conociendo al final de la semana.

Fuente: Prensa Municipal