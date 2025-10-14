Gimnasta olavarriense se consagró campeona en Rosario

Una gimnasta olavarriense se subió a lo más alto del podio en Rosario donde se definió un importante certamen infantil.

El pasado viernes, Jazmín Jara, representante del gimnasio Vida Boa representó a la Federación Bonaerense de Gimnasia en un certamen nacional y logró subirse a lo más alto del podio.

La olavarriense destacó entre más de 100 competidoras de todo el país y se colgó la medalla de oro en All Around tras lograr el primer puesto en Viga, el 2° en Salto y el tercero en Paralelas y Suelo.

Jara logró el primer lugar del podio en la categoría Pre-Infantil 11 años y estuvo acompañada por sus entrenadoras.