Martes 14 de Octubre 2025
Martes 14 de Octubre 2025
 deportes
 Torneo Regional Amateur
 14 de Octubre de 2025

Torneo Regional Amateur: Ferro y Racing sumaron refuerzos a horas del debut

Dos olavarrienses fueron confirmados como nuevos refuerzos de Ferro y Racing para el inminente inicio del Torneo Regional A.

Fotos: Archivo

Nadir Hadad y Bruno Di Bello vuelven a Olavarría para jugar el Torneo Regional Amateur, pero no será a su club de origen sino que reforzarán Racing y Ferro respectivamente.

 

En el transcurso de este martes, el “Chaira” anunció la incorporación de Nadir Hadad, nacido en Olavarría y con 26 años de edad registra un paso reciente en Sportivo Las Parejas en el Torneo Federal A.

 

El volante zurdo se suma a Jano Martínez, Claudio Cevasco y Sebastián Álvarez que ya se entrenan a las órdenes de Roberto Tucker.

 

 

Por otro lado, Ferro ya anunció la contratación de varios refuerzos al plantel de Gustavo Liggerini y este martes oficializó el arribo de Bruno Di Bello.

 

El defensor que formaba parte del plantel de Kimberley, decidió dejar la entidad marplatense y sumarse al “Carbonero” en lo que será su segundo equipo en Olavarría, tras haber jugado casi 200 en Embajadores.

 

Bruno Di Bello se suma a Quimey Marín, Mateo Tamagnini, Joaquín Indacochea, Nicolás Báez y Mateo Palmieri.

 

