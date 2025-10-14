En la mañana de este martes el Intendente Maximiliano Wesner visitó la Comisaría de la Mujer y La Familia, con el fin de conocer y recorrer las reformas edilicias que se realizaron con aporte municipal en la dependencia ubicada sobre 9 de julio al 2600.

En la actividad Wesner estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, la directora de Políticas de Género Florencia Juárez y el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas. Fueron recibidos autoridades y funcionarios policiales.

En la ocasión se puso el acento en el trabajo articulado entre la gestión municipal, fuerzas policiales y autoridades judiciales, puntualmente en lo que refiere al trabajo ante situaciones de vulneración de derechos y violencia de género.

Como ejemplo de esa labor mancomunada, vale recordar que desde el Municipio se contribuyó para la concreción de reformas edilicias, entre las que sobresale la subdivisión de ambientes para la confección de oficinas y tareas de pintura. Además, se llevó a cabo la mejora de la red de WiFi para una óptima conectividad, un aspecto ineludible para la labor diaria, sumado a la adquisición de equipamiento, precisamente computadoras y una impresora-scanner, los cuales también permiten mejorar los tiempos en materia de carga de datos, lo que permite agilizar la atención a la comunidad.

A la par, se pudo ver en funcionamiento el móvil entregado por el Municipio. Se trata de uno de los cinco Volkswagen Virtus adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad. Los restantes cuatro fueron entregados al Comando de Patrullas.

En lo que a flota de vehículos refiere, vale destacar que también se incorporaron tres camionetas 4×4 Volkswagen Amarok, que ya fueron remitidas al Destacamento Policial de Espigas y los puestos de vigilancia de Recalde y Santa Luisa respectivamente.