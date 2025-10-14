El Municipio organiza una nueva Campaña de Basura Electrónica

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, informa que la próxima edición de la Campaña de Recolección de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se realizará el día miércoles 22 de octubre.

En esta oportunidad, la jornada se desarrollará en el CEMO (Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría), ubicado en Av. Eva Perón 1545, de 10 a 13 horas.

Se recibirán: computadoras, impresoras, monitores, celulares, televisores, centrales telefónicas, routers, electrodomésticos pequeños, radios, videocámaras, relojes y videojuegos. En tanto que no se recibirán: heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, tóner, baterías, pilas ni lámparas.

Esta campaña se lleva adelante en el marco del Programa DRTD (Disposición y Reutilización de Tecnologías en Desuso) del Ministerio de Justicia de la Provincia, con el objetivo de reciclar equipos electrónicos en desuso y reducir el impacto ambiental que generan estos residuos.

Por último, cabe aclarar que la actividad no se suspenderá en caso de lluvia.