Martes 14 de Octubre 2025
Torneo Federal A: Bolívar en la Final, Rincón y Kimberley siguen

En el transcurso del fin de semana y luego de varias modificaciones en varios duelos por las malas condiciones climáticas se completó una nueva instancia de definición para el Torneo Federal A y fue con el pasaje a la Final para el Club Ciudad de Bolívar. Además, Kimberley y Deportivo Rincón ganaron en la Reválida.

Fotos: Prensa CCdB // Kimberley // Deportivo Rincón // Villa Mitre

La tercera categoría del fútbol argentino tiene a los dos finalistas que jugarán por el ascenso a la Primera Nacional y también los clasificados a los Octavos de Final de la Reválida y fue con varias presencias locales.

 

 

En la “Semi” por el ascenso directo, Club Ciudad de Bolívar derrotó 3 a 0 a Argentino de Monte Maíz en el estadio Municipal “Eva Perón” y con el global 3 a 1 jugará por el ascenso ante Atlético Rafaela en el estadio de San Nicolás. Mateo Guevara no estuvo entre los convocados de las “Águilas”.

 

Por otro lado, se completaron los Dieciseisavos de Final en la Fase Reválida y en “La Visera de Cemento”, Kimberley aguantó la mínima ventaja obtenida en Mar del Plata y pasó de ronda. Fue 0 a 0 ante Cipolletti.

 

Bruno Di Bello ingresó a los 58´ en el “Dragón” que enfrentará a Olimpo en la próxima instancia.

 

 

Deportivo Rinón goleó 5 a 0 a Sportivo Las Parejas y también aseguró su presencia en otra llave. Fue 5 a 2 en el global.

 

Agustín Osinaga fue titular y Nicolás Di Bello jugó los segundos 45 minutos en el “León Patagónico” que cruzará con 9 de Julio de Rafaela en los Octavos de Final.

 

 

Por último, en la mañana del lunes, Villa Mitre derrotó 2 a 1 a Guillermo Brown en Bahía Blanca, pero no logró la clasificación por la derrota 3 a 0 sufrida en Puerto Madryn.

 

En el “Tricolor” bahiense que concluyó su temporada, Pablo Mujica fue titular.

 

