Muerte en Miramar: la Justicia imputó al instructor de paracaidismo por homicidio culposo

Un instructor de paracaidismo fue imputado por el delito de homicidio culposo en la causa que investiga la muerte de una mujer que se arrojó desde una avioneta en la ciudad balnearia de Miramar.

El juez de Garantías Juan Tapia avaló los cargos formulados por la Fiscalía N°11 durante la mañana de este martes contra el hombre de 56 años, cuyo nombre no trascendió, de acuerdo a la información del portal del diario La Capital.

Efectivos de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar allanaron el domicilio del implicado ubicado en la calle Dellepiane de Mar del Plata, al tiempo que se llevó a cabo otro procedimiento en un Citroën C4.

Las autoridades incautaron cámaras de video, 11 paracaídas, una computadora, memorias externas y sellos con la identidad del trabajador “Delegado deportivo zonal” e “Instructor de paracaidismo”.

La damnificada habría modificada su kit de paracaídas antes de saltar de la aeronave, señalaron algunos testigos, y el fiscal solicitó el análisis de las cámaras de seguridad para aclarar las circunstancias del hecho.

El cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77 luego de un rastrillaje realizado en el predio del aeroclub.

Back era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y había nacido en Misiones, pero hace tiempo vivía en Mar del Plata. (NA)