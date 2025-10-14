El mejor pádel femenino del país jugó en Olavarría

La Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel fiscalizó un importante certamen femenino en Olavarría y fue con importante concurrencia y la presencia de las jugadoras más importantes del país.

El Complejo El Triunfo albergó, durante tres días, un importante certamen nacional que consagró a Daniela Banchero de Chivilcoy e Irene Giménez de Lomas de Zamora que se adjudicaron la “Copa Olavarría”.

Las destacadas jugadoras derrotaron en el partido decisivo al dueto conformado por Belén Mosca y Oriana Sofía Medina por 6/3 y 6/4.

Las olavarrienses Josefina Rodríguez y Jazmín Dos Santos, recién llegadas al país tras su medalla de bronce en el Mundial de Menores, también fueron de la partida y luego de sobreponerse a los primeros cruces, cayeron en Octavos de Fina