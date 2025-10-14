Iban en una moto que había sido robada horas antes, los paró la policía y terminaron en al comisaría

Dos olavarrienses fueron demorados luego de que la policía los interceptó para identificarlos en la zona del Barrio Jardín y descubrieron que andaban en una moto que había sido robada horas antes: quedaron imputados por Encubrimiento.

Fuentes policiales detallaron que efectivos del Comando de Patrullas interceptaron en Avenida Pringles y Trabajadores a dos ciudadanos, de 50 y 35 años respectivamente, mientras circulaban en una Motomel B110 cc.

Tras cotejar los datos del rodado, constataron que se trataba de una moto que había sido robada horas antes por lo que rápidamente la secuestraron.

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede policial en donde quedaron imputados en una causa a cargo de la UFI N°10 caratulada como "Encubrimiento" en el marco de una IPP por Hurto.