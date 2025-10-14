Iban en una moto que había sido robada horas antes, los paró la policía y terminaron en al comisaría | Infoeme
Iban en una moto que había sido robada horas antes, los paró la policía y terminaron en al comisaría

Dos sujetos fueron interceptados por la policía en la zona del Barrio Jardín mientras circulaban en la moto robada por lo que terminaron imputados por Encubrimiento. 

Dos olavarrienses fueron demorados luego de que la policía los interceptó para identificarlos en la zona del Barrio Jardín y descubrieron que andaban en una moto que había sido robada horas antes: quedaron imputados por Encubrimiento

Fuentes policiales detallaron que efectivos del Comando de Patrullas interceptaron en Avenida Pringles y Trabajadores a dos ciudadanos, de 50 y 35 años respectivamente, mientras circulaban en una Motomel B110 cc

 

 

Tras cotejar los datos del rodado, constataron que se trataba de una moto que había sido robada horas antes por lo que rápidamente la secuestraron

Ambos sujetos fueron trasladados a la sede policial en donde quedaron imputados en una causa a cargo de la UFI N°10 caratulada como "Encubrimiento" en el marco de una IPP por Hurto

