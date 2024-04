Interna en La Libertad Avanza: Zago adelantó la ruptura del bloque en Diputados

La interna en La Libertad Avanza (LLA) está que arde, sobre todo luego de la designación de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que luego fue rechazada por el titular de la Cámara, Martín Menem. A eso se sumó que Oscar Zago fue desplazado de la presidencia del bloque, por lo que ahora aseguró que seguirá apoyando a Javier Milei, pero adelantó la ruptura de ese espacio oficialista en Diputados.

“Sigo perteneciendo al frente con mi partido político, (pero) se hará un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo, con los legisladores de la Ciudad, y veremos si se vamos a hacer dentro del frente un interbloque”, planteó Zago.

Y profundizó sobre lo que puede suceder en el futuro: "Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque. Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”.

El diputado nacional fue desplazado el miércoles en el marco de un escándalo en la Comisión de Juicio Político. En su lugar asumió Gabriel Bornoroni, muy cercano a Karina Milei, la hermana del Presidente Javier Milei y a Martín Menem.

Para Zago, hubo un intento de desplazarlo días atrás “y ayer concretaron”. “Esto es válido, en política todo vale, es correcto, tienen todo el derecho. Yo tengo los argumentos de un trabajo político que hago. Mi cargo siempre estuvo a disposición como tienen que estar todos porque es un frente, nos elige el presidente”, sostuvo el legislador.

En declaraciones a Radio 10, Zago afirmó que la designación de Pagano al frente de lo que consideró “la comisión más importante en la Cámara después de la de Presupuesto” fue avalada el fin de semana por Javier Milei, tanto a él personalmente como a la propia diputada. Además, consideró que la reunión de comisión “es válida” y que “se equivocaron en el funcionamiento”, en clara referencia a Martín. “Algunos diputados, si no conocen el reglamento, que se pongan a ojear un poco”, apuntó.

“Un diputado se programa de un día para el otro a qué comisión tiene que ir, qué comisión le corresponde, y no vive mirando el mail que llega un minuto antes de la comisión. Creo que se equivocaron en el funcionamiento, y eso es lo que pasó, me parece que no correspondía”, sostuvo.

Este miércoles, cuando ya se había votado a Pagano y al resto de las autoridades, la reunión se interrumpió intempestivamente. Mientras mocionaba la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, la transmisión de Diputados TV se cortó y la sesión finalizó. Hubo legisladores del oficialismo que alegaban que la reunión no debía continuar y que debió levantarse.

El diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, irrumpió en la comisión gritando para pedir que se suspenda la reunión. En verdad, objetaba la validez del cónclave. (DIB)