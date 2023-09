Wesner denunció graves hechos de persecución: “Están encima de mí y de mi familia"

“Siento que todo el tiempo están encima de mí y de mi familia”, expresó Maximiliano Wesner durante una conferencia de prensa realizada durante este jueves.

En la sede del CECO, el candidato a intendente de Unión por la Patria aseguró haber sufrido diversas situaciones de “persecución personal, constante, progresiva y sistematica”, las cuales comenzaron desde que se conocieron los resultados de las PASO el pasado 13 de agosto.

Entre los hechos que indicó Wesner, acusó que en reiteradas ocasiones ha sido seguido por desconocidos. “Me ha tocado salir de mi casa y ver autos filmándome, llegar de madrugada y tener que recibir mensajes de mis vecinos diciéndome: ‘hay un auto sospechoso que está filmando el frente de tu casa’.

Ante esta situación, manifestó su preocupación por su familia, ya que contó que “mi pareja Inés lamentablemente se encuentra sola en estos días con Inti, mi hijo de un año y medio, porque yo estoy haciendo mucha calle, porque trabajo todos los días por una mejor Olavarría”.

“Mis vecinos me llaman y escriben constantemente replicandome lo que sucede afuera de mi casa”, sostuvo, y agregó que “esta situación no solamente sucede en la puerta de mi casa. Me pasó hace una semana en una verdulería de Pellegrini y Balcarce. Me detengo en el auto que iba con Inés e Inti, me bajo a comprar y la verdulera me dice que pasó un auto blanco con vidrios polarizados filmándome mientras estaba de espaldas”.

“Yo no quiero que mi familia viva esto. Uno soporta muchísimas cosas, pero me parece que no es la Olavarría que elegimos para vivir”, expresó con claras muestras de preocupación.

En ese sentido, dijo que el hecho “es preocupante por la violación de la privacidad, por el trabajo de inteligencia que me hacen todos los días, que me siguen y me sacan fotos. Me siento perseguido y hostigado, siento que todo el tiempo están encima de mí y de mi familia".

Folletería falsa

Otros de los hechos que contó el concejal es la entrega de folletos en su nombre durante la última semana. Wesner aseguró que se ha entregado material en distintos barrios por parte de “un equipo de calle pago de personas que repartían ese folleto de madrugada” con el fin de “dañar su imagen”.

“Se ha pasado el limite. Comenzó el lunes en Microcentro, el martes en Roca Merlo y Mariano Moreno y en la noche de ayer en el barrio CECO, Luz y Fuerza y Facundo Quiroga”, contó.

Además, señaló que el folleto está “impreso material de calidad” y mencionó que “los vecinos saben que nuestro material tiene un código QR, que deriva automáticamente a una plataforma de propuestas, y que tiene una estética y un diseño”.

“Duele mucho contestarle a una directora de una institución educativa, preguntándome por qué hacía eso. Y le tuve que responder lo mismo que le estoy explicando a todos los vecinos de Olavarría, que es un material que no reparte Maxi Wesner ni ningún espacio político de Unión por la Patria. Que es un material que daña mi figura, que usa mi imagen, que usa mi nombre para desprestigiar la política y el sistema democrático”, lamentó.

"Esta es una situación muy grave, que por supuesto configura un delito y tiene responsables”, dijo Wesner, por lo que aseguró que este viernes por la mañana radicará la denuncia.

Asimismo, reveló que “hay personas identificadas, entre ellos una persona delgada, alta y de rulos, con una mochila roja, la misma que usó en todas las madrugadas para empapelar y ensuciar toda la ciudad”.

También cuestionó que “se han dañado nuestros paleros, nuestros carteles. Hay videos donde nos sacan, tapan y escrachan los carteles. Para nosotros esa práctica no es normal”.

El titular de Anses indicó a los vecinos que “me pueden hacer llegar y denunciar lo que sucede en la calle, ya sea filmar o tomar una foto, lo pueden hacer llegar a este teléfono: 2284-535911”.

Respuesta a críticas por su sueldo

Ante las reiteradas críticas que ha recibido por ejercer su función como concejal al mismo tiempo que como titular de Anses, Wesner cuestionó que “han querido instalar que tengo dos sueldos”, por lo que aclaró que renunció a su dieta como edil y que dona la compensación de gastos a entidades locales.

“Se ha querido instalar desde redes sociales y noticias que no trabajo, cuando todos los vecinos y vecinas que pasan por el Anses saben que estoy ahí de puertas abiertas, en una oficina que no tiene restricciones, donde trato de resolver día a día tramites que tienen que ver con el organismo e incluso cuestiones que exceden al Anses”, narró.

En ese sentido, explicó que “en el marco de la ley, tengo un sueldo que me corresponde como titular del Anses y una compensación de gastos como concejal. Yo he renunciado a la dieta de concejal, pero hay una obligación del Estado municipal de liquidarme dos tercios de ese sueldo en compensación por mis funciones y gastos”.

Wesner sostuvo que “tengo una responsabilidad moral con la sociedad”, por lo que decidió donar esa compensación a tres instituciones del partido, las cuales no nombró: “dos de ellas que trabajan con discapacidad, mientras que la otra aborda acompañamiento a víctimas de abuso sexual”.