Talento en la ciudad: dos jóvenes olavarrienses unidos por el rap

Por Camila Ale

Dos adolescentes olavarrienses se encontraron gracias al rap, se acompañan en muchos aspectos de la vida y hasta hicieron un tema juntos que está publicado en algunas plataformas de música. "Aunque en Olavarría no hay muchas oportunidades para los artistas de la música urbana", sobrellevaron algunos obstáculos para empezar de a poco a cumplir uno de sus sueños, ser reconocidos por sus letras y música.

Fran (RW) y Dionel tienen mucho en común, su amistad es del tamaño de sus proyectos. Francisco es un adolescente que ha sufrido bullying y le ha costado un poco transitar la escuela secundaria, sin embargo ha encontrado en su mejor amigo un compañero y "hermano" de vida.

"Nos conocimos en las redes sociales porque le gustaba un artista de música y comenzamos a conectar desde ese lugar", cuenta Francisco a Infoeme, quien habló de su mejor amigo el escritor de la última canción denominada "Gangsta Funk". "El me dio la oportunidad para poder sumarme al tema, ya es un gran paso para mí darme a conocer porque manejo demasiadas inseguridades".

La canción fue grabada con herramientas que tenía a su alcance, "lo grabamos con cosas accesibles, una computadora, un micrófono con arreglos casero, y el video está grabado por un celular". Aunque lo están haciendo desde "abajo" disfrutan mucho de la música, de cantar e improvisar, es lo que más les gusta hacer.

"Lo disfruto mucho porque me han inculcado mucho rock nacional y mucha variedad de música a lo largo de mi infancia", contó Francisco. Asimismo, "el rap se ha vuelto una forma de descargo, para sacar lo malo, para decir lo que pensamos".

Al igual que RW, el primer acercamiento de Dionel a la música fue hace desde muy pequeño, alrededor sus 11 años, cuando no tenían celular. En la casa "había una computadora de caja y mirábamos videos con mí hermana de gente rapeando y intentábamos imitarlo".

"En mí casa la música siempre estuvo presente, mí papá canta desde que tiene memoria e incluso conoció a mí mamá en un show", manifestó en diálogo con Infoeme, y agregó que lo que más me gusta es el hecho de expresar lo que siente a flor de piel, "quizás tengo un día malo o un día triste, y con las letras descargo todo lo que me pasa".

Lionel, a diferencia de Fran. es un poco más lanzado, es el que escribe las letras, el que más incentiva y motiva a su colega. "Mis temas son en base de como me siento, el último tema que compartimos con RW habla de algo que no funcionó y de que pude resolver eso que me pasaba. Estaba en una relación en la que sufría mucho", confesó Diooo.

"Hace rato levantado, sin ella estoy mambiado", reza una de las frases que para Dionel explica esa situación: "Quiere decir que hay veces que la extraño y me consume el estrés" pero como para todo lo malo siempre hay algo bueno, "los pagos están al día ya no es tan complicado", detalló el rapero.

En cuanto a la relación de amistad con su compañero, el primer encuentro "fue muy inesperado, nos conocemos desde hace mucho. El sufre de muchas inseguridades que nunca pudo superar y poder hacer lo que realmente le gustaba".

"Estuve un año casi intentando convencerlo y un día vino a visitarme y le dije que tenía algo para que escuche, le gustó y grabamos el video. Lo edité como pude, no le di tiempo a pensar y lo compartimos en Youtube", describió Dionel, quien está totalmente convencido de que en algún momento van a llegar a cumplir el sueño de vivir de la música: "Es cuestión de tiempo para que la gente vea de lo que somos capaces".

Cuando culminen la escuela secundaria quieren vivir en Capital Federal ya que sienten que va a haber más oportunidades para artistas como ellos, más lugar para el rap y la improvisación.

Estos "hermanos separados al nacer" tienen la suerte de estar muy acompañados por la familia. Además, están entrando a la adultez y es el momento de decidir que será del resto de sus vidas. Sus objetivos son claros: quieren acompañarse para siempre y seguir conectados a través de la música.