Jerónimo Gallo y su último partido: “Es tiempo de intentar recuperar todo ese tiempo que uno no le dedicó a otras cosas”

Jerónimo Gallo se despidió oficialmente de las canchas en la tarde del sábado tras más de 15 años como árbitro y concluido el partido, brindó una conferencia de prensa donde se emocionó y explicó los motivos.

No fue un partido más, El Fortín y Estudiantes definieron la segunda plaza del Torneo Unión Deportiva Regional en el Tete Di Carlo y tampoco lo fue para Jerónimo Gallo que cumplidos los más de 90 minutos terminó con su carrera arbitral.

“Es una decisión que sorprendió a varios, pero yo lo venía digiriendo desde hace un tiempo, lo hago porque tengo principios y siempre dije que, como un club hace mucho esfuerzo para ser competitivo, el árbitro tiene que estar a la altura y sino tiene que dar un paso al costado, yo sé que hoy lo estoy, pero no sé si mañana”, fue la primera explicación que brindó el árbitro que vistió de amarillo en su despedida y que en la previa fue homenajeado por futbolistas de los dos planteles, sus colegas de la Asociación de Árbitros de Olavarría, familiares y la Liga de Fútbol de Olavarría.

Gallo que completó 118 partidos en la Primera División del fútbol olavarriense y durante 7 años encabezó la tabla de méritos se mostró agradecido por los homenajes porque “le debo mucho a la Asociación, a la Liga de Fútbol y a toda la gente del fútbol” y aseguró que en un futuro podría sumarse al Colegio de Árbitros.

“No es una decisión fácil, pero fueron muchos años, muchos fines de semana donde uno deja muchas cosas de lado y es tiempo de intentar recuperar todo ese tiempo que uno no le dedicó a otras cosas”, sentenció emocionado el representante de la Asociación de Árbitros de Olavarría que también llegó a dirigir el antiguo Argentino B, Torneo Federal C, Torneo Regional Amateur y Copa Argentina.