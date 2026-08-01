Santiago Dilascio regresa a casa: será jugador de Estudiantes

En las últimas horas, Estudiantes confirmó su primera cara nueva de cara al segundo semestre y será el regreso de uno de los basquetbolistas surgidos de la cantera.

Después de varios años de carrera fuera de Olavarría, Santiago Dilascio vuelve a vestir la camiseta del Club Atlético Estudiantes y se convierte en una de las grandes incorporaciones para afrontar el Torneo Pre-Federal 2026.

Formado íntegramente en la cantera albinegra, dio sus primeros pasos en el Parque Carlos Guerrero hasta llegar a la Primera División y disputar el Torneo Federal con Estudiantes para después continuar su carrera en Independiente de Tandil, jugar en varios equipos de ascenso y luego emigrar a Italia donde desarrolló una extensa trayectoria en la Serie C.

En Europa defendió los colores de Mola New Basket y New Best Basket Mazzano. En su última temporada disputó 26 partidos, convirtió 317 puntos y promedió 12,2 unidades por encuentro, siendo una de las principales referencias de su equipo.

En los próximos días, el olavarriense arribará a la Argentina y se pondrá a disposición del cuerpo técnico para comenzar la preparación del Pre-Federal.

Fuente: prensa CAE