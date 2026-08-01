“Popa fue el que puso la semilla de todo esto"

Foto: Nuno Mendiolaz, de remera granate (Andrés Arouxet)

Corría la mitad de la primera década de este siglo. José Lucio “Popa” Paramio ya había terminado de concretar esa ilusión que no le quitaba el sueño -el ascenso de Racing al Argentino “A”- y ya estaba reciclando sus metas.

En los repetidos viajes a Mar del Plata había hecho muy buenas migas con dos jóvenes empresarios, apasionados del fútbol como él. A uno de ello, “Nuno” Mendiolaz, le insistía que una vez que conociera el Parque Olavarría no se iba a ir más.

La primera inversión de “Nuno” y su socio fue el complejo de fútbol 5 ubicado detrás de la cancha auxiliar “Oscar Núñez” y la segunda acaba de abrir sus puertas este viernes: este lujoso complejo de natatorios cubiertos.

“Me cuesta hablar de Popa, porque seguramente me voy a emocionar” advirtió.

“Yo lo conocí en Mar del Plata, a mediados de la década del ’90 y nos unía la pasión por el fútbol. Teníamos muchas charlas sobre fútbol y a él lo apasionaba su Racing querido, aunque todavía no era dirigente todavía” contó.

“El idealizaba muchas cosas para el futuro de Racing. Me insistía en que tenía que conocer Olavarría y los marplatenses siempre miramos a Olavarría un poco escondida detrás de Tandil. Hasta que me trajo en el año 2006 para ver un partido entre Racing y El Linqueño, que dirigía Cayetano Rodríguez” recordó.



Aquella noche, con una gran victoria sobre el “boom” de aquel torneo Argentino "B" y una marcación inolvidable de Sebastián Magariño sobre la “Bruja” Moreno, el feeling fue inmediato: “Me gustó mucho Olavarría y a partir de ahí empezamos a tirar ideas para cristalizar sus proyectos. El me insistió en que las cristalizara yo y yo le respondía ‘no tengo un mango’, hasta que en el 2010 pudimos traer el proyecto del complejo de césped sintético”.

“Él fue el que puso la semilla de todo esto. ‘Popa’ es un tipo distinto, porque para mí sigue viviendo y es de alguna manera el gestor de todo esto. Ahora y siempre está muy presente y cada vez que vengo acá para mí Racing es sinónimo de Popa” resaltó “Nuno”.



El final de su sentido homenaje fue recordando palabras del mentor de una nueva etapa para Racing y para el fútbol de Olavarría: “En algún momento él me dijo ‘vas a terminar de alguna manera haciendo mitad Mar del Plata y mitad Olavarría'. Cada día que pasa me acuerdo y pienso ‘Popa, tenías razón’, por esto y por todos sus proyectos que aún están vigentes”.

