Nicolás Serantes se transformó en el DT de Santamarina

El venidero domingo Santamarina debe iniciar la segunda Fase de competencia en la tercera categoría del fútbol argentino, pero en la previa, debió hacerle frente a un cambio de DT y el elegido fue Nicolás Serantes.

Matías Tatangelo les comunicó a los dirigentes que no seguirá al frente del plantel, argumentando que "no está oficializado mi contrato" en la jornada del pasado viernes y antes de que terminara el día, Nicolás Serantes se transformó en el reemplazante.

En medio del estupor que causó la salida de Tatangelo, Nicolás Serantes, el ex ayudante de Duilio Botella que no se sumó a la conducción de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi fue elegido como reemplazante.

Según trascendió en medios tandilenses, el olavarriense viajará a Viedma donde el “aurinegro” debutará en la Fase Reválida con un complicado panorama, apenas tiene 13 unidades y hay dos descensos en juego.

Fuente: El Diario de Tandil