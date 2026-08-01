Baja ocupación en el último fin de semana de las vacaciones

En el último fin de semana del receso escolar, las reservas promedian el 40 por ciento y continúan con la tendencia registrada durante 2026: descenso de visitas en comparación con el año pasado.

De cara al próximo fin de semana, las reservas hoteleras en Mar del Plata promedian “el 40 por ciento”, en sintonía con las extrahoteleras. “En algunos segmentos, como los alojamientos 4 o 5 estrellas, están un poco mejor ya que llegan al 48 por ciento”, señalaron algunos operadores.

“El fin de semana pasado estuvo bien, con gente local paseando, y turismo al 45 por ciento de ocupación, lo que marcó el pico durante las vacaciones”, informaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica local. Al mismo tiempo, reconocieron que el arribo de turistas disminuyó durante esta semana y “va bajando gradualmente” para el sábado y el domingo.

“Repuntó con respecto al día de la final del Mundial, pero en lo que se refiere a vacaciones totales sigue la tendencia a la baja respecto a 2025, como durante todo este año”, analizaron.

