Olavarriense es campeona de la International Masters Cup +40

Deportista olavarriense logró un importante logro deportivo al consagrarse ganadora de un importante certamen internacional como parte de la Selección Argentina.

Lucrecia González, jugadora formada en el Club Estudiantes y que llevó los colores “albinegros” durante gran parte de su etapa deportiva, se consagró en la madrugada de este sábado campeona de la International Masters Cup +40.

La “albiceleste” venció 3 a 0 a Alliance Purple en la final disputada en Rotterdam, Países Bajos y representa un nuevo logro para una deportista surgida de la cantera del “Bata”.

En los últimos años volvió a vestir la camiseta de Estudiantes integrando el equipo de Mamis, con el que disputó los torneos de la Liga Azuleña de Hockey. Actualmente continúa su actividad deportiva en la Ciudad de Buenos Aires, sin perder el vínculo con el club que la vio crecer como jugadora.

La competencia se desarrolló entre el 22 de julio y el 1 de agosto y formó parte del gran evento organizado por World Masters Hockey, que durante diez días reunió en los Países Bajos a cientos de jugadores y jugadoras de distintos países y categorías.

Dentro de ese festival internacional se desarrollaron diferentes certámenes. Por un lado, la World Cup, correspondiente al campeonato mundial de selecciones nacionales de determinadas categorías; y, por otro, la International Masters Cup (IMC), competencia oficial con formato propio en la que participó el seleccionado argentino integrado por González.

En la rama femenina 35/40 de la IMC participaron seis equipos: tres de la categoría +35 y tres de la categoría +40. Todos disputaron una fase inicial bajo el sistema de todos contra todos y, posteriormente, la definición se realizó por separado para cada categoría, con una final para las mejores selecciones +35 y otra para las dos mejores +40.

El conjunto argentino completó una destacada campaña durante la Fase Regular, con victorias por 4 a 0 frente a Alliance Blue +40, 1 a 0 ante Alliance +35, 3 a 0 sobre Estados Unidos +35 y 2 a 1 frente a Alliance Purple +40.

Su única derrota fue 2 a 1 frente a Australia +35, resultado que no impidió que finalizara como el mejor equipo de la categoría +40 y accediera a la definición.

En la final, Argentina volvió a encontrarse con Alliance Purple y mostró nuevamente su superioridad para imponerse por 3 a 0, resultado que le permitió levantar el trofeo de la International Masters Cup +40 y cerrar una sobresaliente actuación en suelo neerlandés.

Fuente: prensa CAE