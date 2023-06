Un candidato de Milei tuvo que renunciar luego de discriminar a un contrincante del PRO: “Nadie quiere votar a un discapacitado

Un candidato de ultraderecha Javier Milei fue fuertemente repudiado en las últimas horas luego de discriminar públicamente al politólogo Franco Rinaldi, quien competirá en las próximas PASO encabezando la lista de legisladores porteños de Jorge Macri.

“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás, esto lo digo con toda la buena leche del mundo, quiere votar a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, expresó Lucas Luna, el ahora exprecandidato al Parlasur por la Liberdad Avanza, ya que debió renunciar luego de que se viralizaran sus apreciaciones.

El audio donde se escucha a Luna dar su opinión con vehemencia forma parte de una charla debate de la que participaba en Twitter. “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”, añadió ante los cuestionamientos de los otros disertantes, y retrucó: ¿Cómo querés que lo diga? ¿Que lo decore? ¿Como si él fuera un pobre tipo? Lo estoy tratando con el respeto que se merece. No voy a tratarlo diferente”.

Rinaldi, en tanto, quien tiene una discapacidad conocida como “huesos de cristal” y se desplaza en silla de ruedas, hizo una serie de posteos en Twitter para responder a los dichos del candidato de Milei.

“Lo que él dijo no es correcto, no se corrobora, hemos visto a lo largo de la historia muchas personas con discapacidad ejerciendo cargos públicos”, dijo Rinaldi y citó los casos de Daniel Scioli y Gabriela Michetti, ambos elegidos para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y Vicepresidenta respectivamente.

Para concluir, anunció su renuncia a la precandidatura al Parlasur: “Ya está presentada y firmada la renuncia a mi precandidatura a decimoséptimo suplente del Parlasur. Soy un hombre de partido, si te equivocas pagas, nadie tiene coronita. Hay que ser vivo y yo no lo fui”.

Por su parte, el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, quien impulsa una campaña nacional contra el bullying y más de una vez ha hablado sobre discapacidad en primera persona, ya que tiene disfluencia, se solidarizó con Rinaldi.

“Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”, expresó en Twitter.