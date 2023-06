Cómo solicitar $240.000 desde Mi Anses y recibirlo en 5 días

a través de su página web Mi Anses o de forma presencial, contando con pocos requisitos y en simples pasos.Otro trámite que se puede realizar desde Mi Anses, es solicitar la Tarifa Social SUBE y con ello,pagando menos durante todo el año.

En tanto, después del fin de semana largo de junio 2023, el organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta continuará con el calendario de pagos para beneficiarios de las asignaciones, jubilaciones o pensiones.

Mi Anses: accedé a $240.000

El monto de $240.000 que se puede gestionar desde Mi Anses, proviene de los Créditos Anses. Dichos préstamos tienen un valor máximo de $240.000, en el caso de los jubilados y veteranos de guerra, y de $85.000 para las líneas restantes. El plazo de devolución puede ser de 24, 36 o 48 cuotas, con una tasa fija del 29%.

Créditos Anses

Las líneas de Créditos de Anses disponibles están dirigidas a:

Jubilados y pensionados.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y para madres de 7 hijos o más.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

Los jubilados y pensionados deben cumplir solo dos requisitos:

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Préstamos de Anses: cómo solicitarlo

El préstamo de Anses se puede pedir de manera online a través de la plataforma Mi Anses:

Ir a "Mi Anses" con CUIL y Clave de Seguridad Social. Se puede acceder desde anses.gob.ar o con la app para celular. Presentar la documentación necesaria: DNI y CBU. En el menú, ir a "Créditos Anses" - "Solicitar crédito" - "Jubilaciones y Pensiones" (u otra prestación). Determinar el monto y el plazo. Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.