"Por eso les pegan tiros en la cabeza, por hijos de puta": violenta agresión a un colectivero en el conurbano

Un colectivero fue agredido por un automovilista y quedó escrachado en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"Me choca, se escapa y me lo niega. Por eso les pegan tiros en la cabeza, por hijos de puta", le dijo el agresor al colectivero en alusión al crimen del chofer Daniel Barrientos en La Matanza.

El hecho ocurrió en pleno centro en el partido bonaerense de Moreno cuando el conductor de un auto acusó al colectivero de la línea 501 de haberlo chocado y lo insultó.

Alos gritos, el automovilista se paró delante del micro en el medio de la calle para no dejarlo pasar y le pegó piñas y patadas al colectivo. Y hasta le rompió el vidrio de un trompada.

"Si subo te mato. Le pegaste el auto que está estacionado y encima me lo negás. Decime que no te diste cuenta. No me voy a correr. Estacioná ahí porque te mato", lo amenazó el automovilista. "Yo no te choqué y no me dejás pasar", le contestó el chofer en medio de una violenta discusión a los gritos.