“No le hablen, perras, dura 7 minutos y la tiene...”

Una mujer quiso evitar que su esposo sea infiel y le escrachó la camioneta con polémicos mensajes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

La usuaria de Tik Tok @dafneeval2subió las imágenes a su cuenta y la publicación se volvió viral. “¿Inseguridad al 1000?", le comentó otra chica.

La camioneta blanca fue furor por las frases que se leían en cada parte del vehículo. “No le hablen. Está casado”, “te amo”, “¡ya tiene dueña!”, “no le hablen perras”, fueron algunas de las frases.

La mujer no anduvo con vueltas y contó intimidades de su pareja a través de un controvertido mensaje que escribió en la camioneta con fibrón negro y blanco . “Dura siete minutos” y “la tiene chiquita”, se leía.

La publicación se hizo viral en las redes sociales, donde alcanzó el millón y medio de Me Gusta y más de 24 mil comentarios. Los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de opinar sobre el tema y se leyeron frases del estilo “Inseguridad al 1000″, “a no ser que sea una broma de ambos, solo es inseguridad”, “7 minutos igual está bueno”.