"No me voy hasta terminar de tomar vino, comer y hacer el amor" Un preso tenía salidas transitorias y no volvió a la cárcel por una razón insólita. La policía tuvo que ir a buscarlo a su casa. La Justicia le revocó el beneficio. Ocurrió en Chubut.

Un preso que tenía salidas transitorias no volvió a la cárcel por una razón insólita y la Policía tuvo que ir a buscar a su casa. En las últimas horas la Justicia le revocó el beneficio. "¡Yo no me voy hasta que termine de tomar vino, comer asado y hacer el amor!", fue el insólito pedido del preso, a los gritos y con un cuchillo en la mano, cuando la Policía lo encontró en su casa con un grupo de amigos. "Yoni" Williams fue condenado por los delitos de "lesiones leves agravadas por el vínculo, daño y desobediencia a la autoridad" y cumple su condena en el Instituto Penitenciario de Puerto Madryn, en Chubut. El hombre había conseguido un permiso para salir de la cárcel los domingos, de 9 a 19, para ir a visitar a su madre. Pero el último fin de semana no regresó a la cárcel. Williams fue encontrado en su casa, donde estaba junto a dos hombres y una mujer en aparente estado de ebriedad, "a juzgar por su coloración rojiza en sus ojos y el balbuceo en su habla, ingiriendo en envase plástico presuntamente vino", describió el acta. . "¡Yo no me voy hasta que termine de tomar vino, comer asado y hacer el amor!", dijo Williams. Pero los policías lo redujeron por la fuerza y se lo llevaron a la comisaría.