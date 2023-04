Caminaba por la calle para que no le roben, la embistió un auto y voló por el aire: el impactante video del accidente en Lanús

Se salvó de milagro. Una mujer de 40 años resultó herida y fue trasladada al hospital Eva Perón tras ser atropellada a toda velocidad por un auto cuando caminaba por la calle para que no le roben en el partido bonaerense de Lanús.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y en las imágenes se ve cómo la víctima es embestida por la espalda y vuela por el aire hasta golpear sus piernas con un auto estacionado y su cabeza contra el asfalto.

La mujer sufrió tres puntos en la cabeza y golpes en el cuerpo. Enseguida fue asistida por un amigo que iba caminando con ella y luego trasladada al hospital, donde estuvo internada algunas horas.

"Qué golpazo que me dio", llegó a decirle a su amigo. "El vecino que me acompañó me dijo ‘tendrías que haberte visto volar’ pero yo no entendía nada", comentó.

El conductor del auto se dio a la fuga, según se observa en las imágenes que ya están en manos de la Justicia.

"Yo trabajo en locales gastronómicos desde siempre y me manejo en horarios nocturnos. Me han robado miles de veces, ya estoy cansada de que me roben. Yo no camino por la vereda porque te salen a robar de atrás de los árboles, de los autos. Te roban, te violan, te golpean. Es imposible. De día sí camino por la vereda, pero de noche no. Por eso una trata de tomar normas de seguridad y creí que caminar por la calle iba a ser seguro", explicó en diálogo con TN.

"Tengo el cuerpo todo golpeado, tres puntos y varios chichones en la cabeza. Me duele mucho el cuello por el latigazo que pegué y la espalda por cómo caí contra el auto y después contra el suelo. Tengo un hematoma enorme debajo de la cola. Las piernas y los brazos también los tengo llenos de moretones. Me duele hasta el alma", relató

“El auto viene derecho por la calle por la que yo estoy caminando, que es Marcos Avellaneda. Me tendría que haber visto. El domo de la municipalidad da a entender que venía todo derecho y dentro del vehículo había dos personas. Fue muy raro todo”, dijo la mujer,