Legislatura: La Libertad Avanza estalló en siete bloques antes de que asuma Milei

Aun antes de que asuma el gobierno Javier Milei, la representación en la Legislatura bonaerense se astilló de manera notoria: habrá siete bloques en total, en un esquema en el que ya hay acusaciones de complicidad con el oficialismo.

A las fracturas de ayer en Diputados, donde habrá cuatro espacios, se sumó hoy el Senado: en esa cámara habrá tres bancadas, dos unipersonales y una que tendrá tres integrantes.

Uno de esos espacios será el de Nicolás Pareja, armador de LLA en la provincia y otro llamado Buenos Aires Libre, que ocupará Betina Riva, una legisladora que responde a Carolina Píparo, la excandidata a vicegobernadora del espacio.

El bloque libertario más grande en el Senado tendrá tres miembros: por Carlos Kikuchi –en algún momento muy cercano a Milei pero hoy expulsado de su círculo aúlico-, a quien acompañarán Sergio Vargas y Silvana Ventura.

En esa cámara aún no definió su posición Joaquín De La Torre, el ex Juntos que formaría un bloque unipersonal después de ser eje de versiones sobre un acercamiento a legisladores referenciados en Patricia Bullrich que parece no se concretará, al menos en lo formal.

Como contó DIB, la fractura más grande ocurrió en Diputados, donde los espacios son cuatro. Internamente, el bloque más problemático es el llamado “Grupo de los ocho”: Gustavo Cuervo, Carlos Fabian Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández, a la que se sumó ahora Constanza Moraguez (pese a que figura como miembro de un unibloque llamado La Libertad Avanza), por lo que más allá de los nombres en la práctica serán nuevo los que actuarán en sintonía.

Ese bloque, que difundió una foto en la que se los ve juntos, es acusado por sectores del LLA de propiciar la división y de tener cercanía con el oficialismo.

Nauhel Sotelo, por su parte, comandará un bloque de cinco integrantes en total (La Libertad Avanza PBA) integrado por Alejandro Carrancio, Agustín Romo, Ramón Vera Chávez y Gastón Abonjo y habrá dos unibloques: el de Guillermo Castello (Libre) y el de Jazmín Carrizo.

En una publicación en X, hoy Moragues cargó contra las críticas que los ligan al oficialismo, alentadas por el Parejas y Sotelo. “La Libertad Avanza es un sector político que representa el profundo cambio que votaron los ciudadanos de todo el país y gran parte también de los bonaerenses, no una franquicia. Representamos un mandato popular”, escribió.

“Hablar de bloque oficial/no oficial es cuánto menos una imprudencia. No entiendo cómo el principal armador de las listas en la pcia., de Bs.As, Sebastián Pareja, ahora niega o pretende negar a los legisladores que él mismo facilitó integrar esas listas”, cuestionó al legisladora tras el mensaje de un sector de LLA. “Sinceramente no entendí y no entiendo el comunicado del otro bloque. Respeto que quieran trabajar por su cuenta y los invito a reflexionar acerca del desafío que tenemos por delante”, sostuvo.

La publicación fue duramente respondida por Agustín Romo, del espacio de Sotelo, quien recurrió a un viejo cántico que, hace años, lanzaron los kirchneristas para atizar al massismo. “No pasa nada si todos los traidores se van con Massa”. (DIB)