Plan de limpieza: donde llevar la basura cuando contamos con gran caudal de residuos

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, continúan con los trabajos de limpieza de basurales a cielo abierto.

El plan de limpieza busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Con maquinaria y recursos propios, se llevan delante de manera permanente tareas en distintos microbasurales, que se encuentran relevados en un informe realizado desde el área de Mantenimiento Urbano.

Con este relevamiento, cabe mencionar que el Municipio realizó una licitación para llevar adelante la limpieza de microbasurales, con un mapa determinado los principales puntos de trabajo.

Las tareas comprenden además de la limpieza, el retiro y traslado de los residuos para la recompactación final, para dejar en óptimas condiciones el sector.

¿Dónde llevar los residuos?

En caso de contar con residuos en grandes volúmenes, los vecinos pueden dirigirse directamente hasta el Relleno Sanitario del Partido de Olavarría, que se encuentra localizado en la zona de Ituzaingó Norte, puntualmente sobre la prolongación de avenida Ituzaingó 8500, a unos 3500 metros del cruce con la Ruta Nacional 226.

Se aclara que se puede llevar cualquier tipo de residuos sólidos urbanos (escombros, poda, etc), en el horario de 8 a 18, sin ningún costo adicional.

La Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.