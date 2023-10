Las exportaciones de lácteos sin retenciones hasta fin de año

Desde este miércoles entró en vigencia, por decisión del Poder Ejecutivo nacional, la eliminación de retenciones por 90 días para las exportaciones de lácteos. La medida fue anunciada hace dos semanas por el ministro de Economía Sergio Massa, pero hasta el momento no se había formalizado.

El decreto 506/2023 que se publicó en el Boletín Oficial establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de las alícuotas de derechos de exportación para 50 productos que la industria láctea vende al exterior y que, hasta la fecha mencionada, se les aplicara una alícuota del 0%.

El objetivo de esta medida es que las usinas lácteas mejoren su capacidad de pago de la leche que compran en tranquera de los productores, luego que los tambos sufriera en agosto, ante la devaluación, una fuerte suba de costos que los llevó a perder -en promedio- más de $20 por cada litro producido.

El anuncio se realizó el 20 de septiembre luego de recibir una dura carta de las entidades que representan a productores y a la industria. Massa estimó que esa medida significa un costo fiscal para el Gobierno de $10.000 millones.

Además, anuncio otras cuestiones que aún no se han formalizado: dijo que esta política tenía como contraparte que las empresas lácteas no aumentaran los productos en góndola, pero en el decreto publicado no se hace referencia sobre el tema.

A su vez, señaló que los subsidios otorgados por litro de leche producidos a través del Programa Impulso Tambero, a establecimientos que ordeñan menos de 7.000 litros diarios, iban a aumentar, pero de eso tampoco se dieron novedades concretas.

Fundamentos de la medida

Dentro de los considerandos del decreto, el Gobierno explica que “la baja de los precios internacionales para los productos lácteos, registrada a partir del segundo semestre del presente año, genera una menos capacidad de pago de las industrias hacia los productores”.

El problema, agregaron desde la Casa Rosada, es que este contexto de baja de precios internacionales y una débil demanda del principal consumidor mundial, se combina con una producción nacional que está en su periodo de crecimiento estacional a partir de la primavera, lo que supone que se incrementará la oferta de leche y, por ende, el precio no tendrá incentivos para subir.

En este marco, decidieron “para mejorar el nivel de ingresos de los productores y de la industria, promover el desarrollo e incentivo de la producción y el agregado de valor nacional, impulsar las ventas a mercados externos, mejorar la competitividad de la cadena y fortalecer el arraigo y permanencia de la población rural en cada región de nuestro país, deviene necesario suspender temporalmente hasta el 31 de diciembre del 2023, inclusive, los derechos de exportación correspondientes a ciertos productos lácteos y sus derivados”, interpreta el Gobierno.

Productos alcanzados

En el anexo del decreto, se incluye un listado de 50 productos mencionados por su Nomenclatura Común del Mercosur. Algunos de ellos son:

Leche en polvo, tanto entera como descremada, y nata (crema)

Yogur

Lactosuero

Manteca

Quesos

Lactosa y jarabe de lactosa

Dulce de leche

Helados (únicamente los elaborados con leche)

Bebidas o jugos a base de leche

Caseínas (caseinato de calcio de uso alimenticio, acondicionado para su venta directa al público, elaborado con leche bovina, caseinato de potasio elaborado con leche bovina, y lactoalbúmina).

