Iván Gómez Lepez: “Espero poder jugar el lunes y que la cancha explote”

Racing se prepara para recibir a Estudiantes en el comienzo de un nuevo torneo en la tercera categoría del básquet nacional y finalizado el último entrenamiento de la semana, Iván Gómez Lepez habló con la prensa.

“Tenía muchas ganas de venir a jugar acá, desde el primer momento que vi jugar al equipo en el Torneo Pre-Federal, se dio la posibilidad y la aproveché”, fueron las primeras palabras del escolta puntaaltense que sumó dos entrenamientos en el “Chaira” desde su arribo a la Ciudad.

“Es una oportunidad que estuve esperando mucho tiempo, dejé todo lo que estaba en casa y me vine para acá”, contó Gómez Lepez que además agregó: “Justo ni bien llegué me invitaron a un asado y estoy muy contento de haber aceptado”.

Sobre las negociaciones que se extendieron durante una semana, el ex jugador de Olimpo contó que “estoy estudiando en Bahía Blanca y lo que yo cobro intento guardarlo para poder pagar los pasajes, por eso necesitaba que la parte económica me rinda, pero terminamos poniendo de las dos partes y por suerte estoy acá”.

“Tengo la desventaja que como me pasó en Olimpo, empecé tarde la pretemporada y veo que hay mucha química entre ellos, pero todos me intentan explicar las jugadas, se me acoplan y está bueno”, analizó el basquetbolista de 22 años que completó un par de entrenamientos con la camiseta del “Chaira” y además dijo: “Estoy muy contento de haber llegado a Racing porque me recibieron de diez”.

Por último, de cara al debut en el Parque Olavarría desde las 21:00 ante el clásico rival, la cara nueva de Racing afirmó: “Espero poder debutar el lunes y que la cancha explote, como un Villa Mitre vs Olimpo en Bahía Blanca” y sentenció: “Me encanta jugar con las canchas llenas, con la gente alentando de un lado y puteando del otro”.