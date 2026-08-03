Sierra Chica fue campeón del Torneo Apertura de la L.A.F.O

La competencia de fútbol amateur más convocante de Olavarría cambió de nombre, pero no de pasión para el primer torneo del 2026 y tras un primer semestre con mucha acción, se conoció al campeón del primer torneo del año.

En el Tete Di Carlo, Sierra Chica se consagró campeón tras vencer a Independiente San Miguel en la Finalísima del Torneo Apertura por 4 a 1.

Previamente, Independiente de San Miguel había derrotado a Villa Mi Serranía para llegar a la definición en la que logró el subcampeonato.

Cerró el Torneo Apertura con Sierra Chica como el mejor de todos los equipos. Ganó la Fase Regular, fue primero en la Copa de Oro y además, se quedó con el trofeo más importante, el de la Copa Campeonato Apertura 2026.