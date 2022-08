¿Qué pasa con el mercado inmobiliario en Olavarría?

La crisis económica, junto con la suba del dólar, hacen que cada vez sea más difícil acceder a la vivienda propia. A esto se suma la escasa oferta de créditos inmobiliarios. El combo completo ha traído una baja en las ventas de las propiedades.

Es un fenómeno que ocurre a nivel nacional y que, obviamente, repercute en Olavarría. Como consecuencia, una alta oferta combinada con una baja demanda, hace que los precios se encuentren depreciados. Cuál será el piso nadie lo sabe, pero los especialistas coinciden en que, para aquellos que tienen la oportunidad, es momento de comprar.

Con un simple recorrido por la mayoría de los barrios olavarrienses, es posible encontrarse con infinidad de carteles de venta. Casas grandes, casas chicas, departamentos y PHs. La oferta es amplia pero la situación económica no permite que la demanda también lo sea.

“No está moviendo mucho el mercado inmobiliario. Prácticamente nada”, afirman desde Millenium Propiedades. La situación se encuentra bastante estancada y las transacciones que se completan son realmente muy pocas en comparación con otros momentos en los que las ventas abundaban.

“Se está vendiendo lo que está en buen precio. Manejamos departamentos chicos en precios bajos. Con la subida del dólar han tenido que bajar y los que no bajan son los que no venden”, agrega la martillera Florencia Ciarpella. En otras palabras, hay movimiento solo de lo que comúnmente se denominan “oportunidades”. Las que poseen precios altos son las que se mantienen a la venta y no consiguen su comprador. “Lo que sí se han vendido son lotes, en zonas que están en continuo crecimiento", agrega Susana Capuano.

A esto se le suma una baja muy importante de los precios en dólares de las propiedades. Un departamento que hace unos meses se encontraba a U$S27.000 hoy se consigue a U$S20.000, según las fuentes consultadas por Infoeme. “No es el momento para vender, se han deprimido los valores un 30 o 40 en dólares, nos cuentan desde Millenium Propiedades.

La Ley de Alquileres sancionada en 2020 y la suba del dólar en los últimos meses son dos factores importantes en esta cuestión. Por un lado, la nueva legislación ha traído inconvenientes para los propietarios a la hora alquilar, por lo que deciden retirar sus propiedades del mercado. Y muchas de ellas, las ponen en venta. “Mucha gente prefiere ponerla en venta y no alquilarla más”, señalan a Infoeme desde una conocida inmobiliaria olavarriense.

Por otro lado, con la suba del dólar, las propiedades debieron bajar sus precios, ya que cada vez se hace más inaccesible poder tener la casa propia. “Cuando el dólar pasó los 300 no se sabía qué hacer. La gente que quería comprar se tiraba para atrás”, cuenta Florencia Ciarpella sobre esas duras semanas de julio.

En este contexto, quienes tienen la oportunidad de hacerlo prefieren retirar sus propiedades de la venta esperando un mejor momento para realizar el negocio. “La gente que no necesita vender, las saca de la venta. Si no tiene la necesidad, espera a ver qué pasa en el mercado”, indica Susana Capuano a Infoeme.