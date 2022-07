Por el paro el Gobierno criticó al campo: “No estamos de acuerdo, no conduce a nada”

El Gobierno nacional cuestionó este miércoles la medida de la Mesa de Enlace, que organiza este miércoles una “Jornada Federal de Demandas”, y que incluye un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas.

“No estamos de acuerdo con el paro del campo, no conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones”, dijo el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En diálogo con los periodistas en el acceso a la Casa Rosada, el ministro coordinador pidió comprensión y destacó el esfuerzo que está haciendo el Gobierno para responder las demandas del sector.

“Tuvimos serias dificultades con la provisión de gasoil. Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero esto se ha ido resolviendo. Todo se va normalizando como habíamos adelantado”, resaltó Manzur.

La Mesa de Enlace renovó anoche sus críticas al gobierno de Alberto Fernández: “El Gobierno está viendo una película equivocada sobre lo que pasa en el campo, cuando se habla de crecimiento y desarrollo y tenemos un 50% de pobreza, y con muchas de nuestras producciones en una situación de extrema gravedad”, dijo el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes.

En ese contexto, Manzur intentó bajarle el tono a la pelea dialéctica con los productores agropecuarios: “El diálogo siempre está abierto. El ministro de Agricultura (Julián Domínguez) está en diálogo permanente y queremos decirles (a los representantes del campo) que las puertas del Gobierno están abiertas de par en par”.

Pese al intento del oficialismo para acercar posiciones, el campo realizará movilizaciones en diferentes puntos del país, que fueron organizadas y coordinadas por la dirigencia de las provincias y cuentan con el apoyo de la oposición.

Asimismo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya había manifestado su rechazo al cese de comercialización: “El clima que se vive en el sector no es el clima que transmiten los dirigentes, se lo he transmitido a ellos personalmente, y yo recorro el campo no me quedo en el escritorio. Con este barullo que el mundo tiene, con esta guerra, donde los precios se fueron por las nubes y los precios de los fertilizantes este año se duplicaron, la confrontación no es el camino y me parece que hay que cooperar”, dijo el funcionario en declaraciones al Canal Rural.