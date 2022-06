Continúan los trabajos de mantenimiento en los barrios de la ciudad

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informaron sobre los trabajos de mantenimiento que se llevaron adelante en distintos puntos de la planta urbana ciudad, con recursos y equipamiento vial de la Municipalidad.

En Villa Aurora -al igual que la semana anterior- continuaron las tareas de limpieza y entoscado de calles; mientras que en el barrio Los Sauces el jueves iniciaron los trabajos de escarificado y granceado. Al mismo tiempo, durante la jornada del viernes se realizó mantenimiento de calles en barrio Pickelado.

Por otra parte durante esta semana se llevó adelante la limpieza del basural localizado en Avenida La Rioja, entre Trabajadores y Sarmiento, que comprendió el retiro y traslado de los residuos para la recompactación final, con la finalidad de dejar en óptimas condiciones dicho sector.

El plan de limpieza busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.