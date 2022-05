Las localidades cruzaron fuertemente a Galli: “Lo hacemos responsable de cualquier tragedia”

Luego de la controversia generada por un tuit de Ezequiel Galli, en donde el intendente lamentaba un supuesto caso de “adoctrinamiento” en la Facultad de Ciencias de la Salud por un examen en el que se hacía mención a la falta de médico en las localidades, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas, Colonia San Miguel y Loma Negra emitieron un fuerte comunicado en el que repudiaron las palabras del jefe comunal y lo “responsabilizaron” de cualquier “caso que pudiera derivar en tragedia” debido a la falta de médicos en la zona.

Fue durante este viernes que el intendente publicó un mensaje en el que denunció un presunto “adoctrinamiento” después de que un alumno, en un parcial, abordara el conflicto generado por la falta de atención médica registrada en las localidades del partido, tema por el que ya hace tiempo que están reclamando los vecinos de dichas zonas.

“Es indignante que utilicen una institución tan prestigiosa como la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN para adoctrinar a los estudiantes”, denunció Galli en su mensaje de Twitter, en el que adjuntó fotos de dicho examen. “Las autoridades deberían preocuparse por formar profesionales de calidad y por terminar la obra que tienen abandonada”, agregó.

Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar, ya que desde la oposición cruzaron al intendente por su descargo y aprovecharon para revindicar lo “indignante” de la situación que viven los vecinos de las localidades.

“Qué te pasa Ezequiel estás nervioso y enojado porque ayer el decano de la facultad dejó en evidencia que la maniobra de ustedes era política. Y por otro lado, indignante es la realidad que relata la profesora y que sufren los vecinos de las localidades”, lanzó como respuesta la concejala Mercedes Landivar, del Frente de Todos, quien calificó de “maniobra política” a la denuncia de la Juventud PRO sobre el supuesto “abandono” del edificio de la alta casa de estudios.

Aparte de eso, otros referentes de diversos sectores de la políticas también intervinieron, como el ex concejal Marcelo Hugo Latorre -de la Corriente de Pensamiento Bonaerense- que se solidarizó con la docente que tomó el parcial y el decano de la Facultad. También lo hizo Einar Iguerategui, ex edil del eseverrismo, quien expresó: “Adoctrinamiento es lo que pretende hacer el Intendente y todos los funcionarios a los que mandó a opinar, no sos funcional a su relato y te intentan ensuciar, destruyeron un sistema de salud modelo en la región, en 5 años se cansaron de destratar profesionales, son de cuarta”.

Otras de las duras respuestas que generó el mensaje del intendente fue la de la autora de la carta que se menciona en el parcial, Martina Cernak, quien expresó que “lo verdaderamente importante” no era lo denunciado por el jefe comunal, sino encontrar una solución al problema de las localidades.

“¿Hay novedades a la problemática que tenemos en las localidades con respecto a la salud? Eso es lo verdaderamente importante, que cada uno de los habitantes del Partido de Olavarría tengamos acceso a la salud, ojalá pronto encuentren una solución para un problema realmente de vida o muerte”, escribió Cernak.

Desde el ámbito académico también hubo respuesta: por un lado, la de una estudiante que presenció la clase, y que afirmó que durante la misma “en ningún momento se discutió de política”, ya que sólo se trataba de “un parcial con una noticia de actualidad que la conoce todo el mundo” y, por otro lado, la de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Centro (ADENCe), quienes repudiaron los dichos de Galli y, además, exigieron que se retracte de los mismos.

“En primer término, consideramos que la actitud y la acción de Galli se producen en el marco de una campaña política particular. Dado que, en los últimos tiempos, hemos asistido a distintos ataques discursivos por parte de referentes políticos contra docentes y contra la universidad pública. Estos cuestionamientos tienen origen en una concepción comercial y utilitaria de la educación pública que millita el arancelamiento y la privatización. Por ello no resulta casual que Galli requiera explicaciones a las autoridades de la institución cual gerencia empresarial. Por esto resulta pertinente ilustrar al intendente. La autonomía universitaria y la libertad de cátedra son reconocidas en todos los estatutos vigentes desde la gesta de 1918 en Córdoba. Además, la libertad de pensamiento está amparada por nuestra Constitución Nacional”, se lee en el documento que el organismo emitió en base a lo dicho por el intendente.

“Creemos que este tipo de ataques a la docencia universitaria que está formando ciudadanía, se trata de un ataque a la democracia, las libertades consagradas y los derechos fundamentales”, agregaron.

En el marco de esta controversia, justamente, fue que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierras Bayas, Colonia San Miguel y Loma Negra también se sumaron a la polémica y, después de haber mantenido una reunión para tratar el tema, publicaron un comunicado en la que interpelan al jefe comunal por sus declaraciones.

“Los Vecinos Autoconvocados de las localidades deseamos expresar nuestra tristeza y bronca por los hechos de público conocimiento y la preocupación que expresa sentir el señor intendente por un parcial en la Facultad de Ciencias de la Salud en donde se hace mención a lo que sucede en las localidades, pero en ningún momento de sus expresiones vertidas en sus redes sociales y/o redes informativos ofrece soluciones rápidas a la necesidad de médicos de guardia permanente en los CAPS de las localidades”, manifestaron los vecinos de la zona.

“Ante la posibilidad de que vuelvan a suceder problemas que deriven en tragedia por falta de atención medica exigimos al señor intendente de la ciudad de Olavarría una pronta solución y lo hacemos responsable si otro hecho de estas características vuelve suceder en nuestras localidades”, se añade en el mensaje.