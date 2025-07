Mar del Plata: ganó casi $ 800 millones en el Quini 6 y se enteró cuando fue a la agencia a controlar la boleta

El domingo por la noche la suerte se hizo un viajecito hasta Mar del Plata para darle el primer premio del Quini 6 modalidad Revancha a un habitante de esa ciudad balnearia. La cuestión es que el apostador ganó más de 793 millones de pesos pero fue el último que se enteró: recién lo supo este miércoles cuando fue a controlar la boleta a la agencia.

El hombre, según cuentan medios locales, se dio una vuelta esta mañana por la agencia de 25 de Mayo casi La Rioja, donde juega siempre. Cuando controló su boleta con Ana, la dueña del local, supo que se había ganado la tremenda cifra. El ganador explotó de alegría, al igual que la propietaria de la agencia: “Es una persona recontra humilde, trabaja en la construcción, es obrero”, contó la mujer.

“Tengo dos clientes que vienen a la mañana temprano, que son los primeros clientes que vienen. No vinieron, parece que se dio todo para que nadie sepa quién es. Para que esté tranquilo. Se quedó mudo. No sabía, se enteró acá, recién, saqué la fotocopia para tenerla, eran las 8.38. Es una alegría, no lo puede creer. Es normal que mucha gente, como está acostumbrada a venir acá, viene directamente los miércoles y controla. O el jueves y juega solamente para el domingo”, contó Ana

Y añadió: “Debe andar en 47, 48 años. Con familia, con hijos, dice que vive una vida media baja, digamos. O sea, que va a tener para cambiar. Va a cambiar su estilo de vida”.

El afortunado acertó el 8, el 24, el 11, el 42, el 3 y el 4 y se llevó el pozo que asciende a 793.823.814 pesos, el mismo que se llevó otro ganador que jugó su boleta en la localidad de Calabacillas, en la provincia de Entre Ríos. (DIB)