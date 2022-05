Galli denunció adoctrinamiento en la Facultad de Salud: el tuit y las respuestas

Nuevamente el intendente Ezequiel Galli recurrió a sus redes sociales para expresar su parecer acerca de una situación, esta vez, denunció adoctrinamiento en la Facultad de Ciencias de la Salud mediante un pequeño texto acompañado con imágenes de un parcial que toma como caso para abordar la falta de médico en las localidades. Tras su plante llegaron las respuestas de la oposición y el reclamo de la gente.

La Facultad de Ciencias de la Salud ha sido protagonista en los escenarios políticos de esta semana, el jueves se aprobó en el Concejo Deliberante, por mayoría, un proyecto -presentado por la Juventud PRO- de reactivación de obra, el tratamiento del mismo contó además con la intervención del decano Héctor Trebucq. Pero su protagonismo no terminó allí, este viernes, fue el Intendente quien formuló una denuncia de adoctrinamiento en la alta casa de estudios.

“Es indignante que utilicen una institución tan prestigiosa como la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN para adoctrinar a los estudiantes”, denunció Galli a través de Twitter con una imagen de un examen parcial y arremetió que “las autoridades deberían preocuparse por formar profesionales de calidad y por terminar la obra que tienen abandonada”.

Posteriormente, -en el hilo- agregó: “Exigimos una respuesta del decano Dr. Héctor Trebucq y de la Lic. Gabriela Piccart” y sostuvo: “Lamentablemente ya nada sorprende”.

Sin embargo, el planteo no terminó allí, más abajo vino la respuesta de la oposición de la mano de la concejala del interbloque del Frente de Todos, Mercedes Landivar quien le consultó: “Qué te pasa Ezequiel estás nervioso y enojado porque ayer el decano de la facultad dejo en evidencia que la maniobra de ustedes era política”.

“Y por otro lado, indignante es la realidad que relata la profesora y que sufren los vecinos de las localidades”, agregó la concejala del interbloque opositor.

La publicación se replicó en Facebook y allí referentes de agrupaciones políticas como el ex concejal Marcelo Hugo Latorre de la Corriente de Pensamiento Bonaerense se solidarizó con la docente que tomó el parcial y el decano de la Facultad. También lo hizo Einar Iguerategui, ex edil del eseverrismo quien además agregó: “Adoctrinamiento es lo que pretende hacer el Intendente y todos los funcionarios a los que mandó a opinar, no sos funcional a su relato y te intentan ensuciar, destruyeron un sistema de salud modelo en la región, en 5 años se cansaron de destratar profesionales, son de cuarta”.

La publicación del Jefe Comunal, también contó con la respuesta de la autora de la carta que se menciona en el parcial, quien expresó: “Hola Sr. Intendente, yo soy Martina Cernak, y le escribí esa carta”, en este sentido le consultó: “¿Hay novedades a la problemática que tenemos en las localidades con respecto a la salud? Eso es lo verdaderamente importante, que cada uno de los habitantes del Partido de Olavarría tengamos acceso a la salud, ojalá pronto encuentren una solución para un problema realmente de vida o muerte”.

Por su parte una estudiante de la Facultad de Salud que presenció la clase expuso: “Querido Ezequiel en ningún momento se discutió de política en la clase era un parcial con una noticia de actualidad que la conoce todo el mundo mi apoyo a Gabriela jamás se nos inculco nada de política”.

Finalmente, entre tantos mensajes y reclamos, el Subsercretario de Gobierno Municipal Emilio Vitale acompañó la denuncia del Intendente y manifestó: “Si esto estamos formando como profesionales, el adoctrinamiento político-partidario en la facultad muestra la decadencia del presente, no se combaten los problemas del país y de falta de profesionales con militancia radicalizada, nos quieren llevar a la mediocridad”.