“Los Palmares”: ex funcionaria confirmó que el predio aún no cuenta con la aprobación de la Provincia

Este lunes se realizó una nueva reunión de la Comisión Interna Permanente de Infraestructura del Honorable Concejo Deliberante, que lleva a cabo el tratamiento del Expediente N°487/23 titulado "Convenio Urbanístico en el marco de la Ley 14.449 – Programa Lotes con Servicios en la chacra 632 de la ciudad de Olavarría". En ese marco, la comisión de Infraestructura recibió a la ex directora de Planeamiento Municipal, Florencia Marín, quien explicó que el desarrollo del barrio Los Palmares aún no cuenta con la aprobación de la Provincia de Buenos Aires para su inclusión en el Programa Lotes con Servicios y tampoco el correspondiente plano de subdivisión aprobado. Marín fue funcionaria de la gestión de Ezequiel Galli durante la fecha que el Municipio firmó el convenio urbanístico con el Fideicomiso, con domicilio en la localidad de Nordelta, el 24 de noviembre del 2023. La ex funcionaria aseguró que en abril del 2022, al enterarse de la preventa de terrenos en las chacras 632 y 634, el municipio publicó dos gacetillas de prensa oficiales advirtiendo a la comunidad que los lotes no contaban con la aprobación suficiente para su comercialización. En ese marco, Marín explicó que el procedimiento correcto contempla las siguientes etapas: presentación de planos por parte del propietario, firma del convenio urbanístico con el Ejecutivo, tratamiento de la ordenanza por el HCD, remisión a Provincia para su análisis y aprobación, trámite ante ARBA y, una vez cumplidos todos esos pasos, recién inicio de la comercialización de los lotes. Asimismo, la expositora remarcó que la afectación al programa Lotes con Servicios, solicitada por el mismo propietario, implica que los lotes no pueden tener otro destino que el de vivienda única, unifamiliar y de ocupación permanente. También subrayó que el Municipio tiene el rol de mediador entre el propietario del predio y los organismos provinciales, y aclaró en forma reiterada que, como funcionaria técnica de la Secretaría de Obras Públicas, no era de su competencia intervenir en aspectos legales del expediente. En el marco del tratamiento del expediente, la Comisión de Infraestructura estableció citar el próximo lunes 7 de julio a la martillera Betina Moura de Buscarini.