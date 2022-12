Covid-19: la aplicación de vacunas creció un 400%

Ante la aceleración de los contagios de coronavirus, se registró una gran suba de la demanda en los vacunatorios tanto de toda la provincia de Buenos Aires y como del resto del país. Como muestra, en territorio bonaerense la aplicación de dosis se quintuplicó en las últimas tres semanas.

En rigor, la semana del 15 de noviembre se habían vacunado 3.000 personas, mientras que la primera de diciembre esa cifra se elevó a 15.000, es decir, creció un 400 por ciento.

Asimismo, se agregaron nuevas postas de vacunación para absorber esa demanda. Hoy hay más de 300 vacunatorios en todo el territorio y se prevé que se sumen más ante las largas filas que se producen, sobre todo, en los hospitales.

La proximidad de las fiestas de fin de año y de las vacaciones de verano, junto con la multiplicación de contagios explican el fenómeno. En la última semana, las autoridades sanitarias nacionales informaron 27.119 nuevos casos de Covid-19.

Por el momento, los contagios se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras que la provincia de Buenos Aires notificó el domingo 12.292 nuevos casos para los últimos siete días, la ciudad de Buenos Aires confirmó otros 11.619. Esto representa el 88 por ciento del total.

El aumento de los contagios lleva ya seis semanas y el Ministerio de Salud de la Nación recomendó ayer volver al uso preventivo del barbijo en el transporte público (subte, tren, colectivo, taxi), con apertura de ventanillas para garantizar la circulación de aire y también en lugares cerrados.

El jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, señaló que hasta ahora no se detecta “una suba de los casos graves o de internaciones”.

“Cerramos la semana el domingo, y ahí registramos que la semana anterior hubo un aumento de 140 por ciento de los casos”, explicó. Y precisó: “Estábamos en un promedio de 780 casos por día y pasamos a un promedio de 1.700 casos por día”.

No obstante, aclaró que “hay un contacto generalizado (entre las personas), entonces no se hace más una vigilancia exclusiva de Covid-19, y por eso los números no son tan representativos como en otras etapas de la pandemia”.

¿Quiénes pueden aplicarse la quinta dosis?

Todos los que hayan transitado 120 días o más desde su segundo refuerzo -o cuarta dosis si las dos primeras fueron de Sinopharm- podrán asistir a un vacunatorio para aplicarse el tercer refuerzo o quinta dosis.

Si bien la prioridad está puesta en los mayores de 50 años y a personas con factores de riesgo, las autoridades cuentan con el stock de vacunas necesario para inocular a todo aquel que quiera hacerlo. (DIB)