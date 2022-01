Emergencia energética  ¿Seguirán los cortes de luz en Olavarría?

Después de dos días en los que se registraron varios cortes de electricidad en diferentes zonas de la ciudad, Infoeme consultó a Claudio Nápoli, el Gerente de Distribución del Servicio Eléctrico de la empresa Coopelectric, para saber cómo seguirá el servicio en Olavarría.

Según explicaron las autoridades de la cooperativa, los cortes de luz que se registraron durante los últimos dos días en varios sectores de la ciudad y de las localidades vecinas se debieron a un exceso de consumo -que llegó a niveles récord- asociado, sobre todo, a las altas temperaturas de los últimos días.

“En el día de ayer tuvimos problemas en algunas subestaciones a causa del alto consumo de electricidad y de las altas temperaturas, lo que produjo algunos cortes en la ciudad. Todos fueron atendidos y hoy por hoy, en este momento, afortunadamente no estamos teniendo cortes de este tipo”, explicó Nápoli, quien, de todas maneras, revindicó la necesidad de hacer un uso racional del agua y la electricidad para que estas situaciones no vuelvan a repetirse.

“El tema de la temperatura sumado al consumo ponen al sistema en el riesgo máximo y en esa situación pueden ocurrir algunos desperfectos que son los que originan los cortes. Si las temperaturas siguen en este nivel y el consumo también, el sistema, que se encuentra en emergencia, pueden volver a saturarse, por eso es importante ser responsable”, revindicó el Distribución del Servicio Eléctrico, quien también se encargó de especificar algunos puntos importantes en relación al uso cuidado de la energía.

“Cada vez hay más artefactos eléctricos, y la gente se ha hecho cada vez más electrodependiente. El ventilador, por ejemplo, es un equipo que no es de mucho consumo, y por ende no participa mucho del problema, pero los aires acondicionados, y sobre todo aquellos que se usan a una temperatura muy baja, elevan bastante el consumo de electricidad, después están los hornos eléctricos, los microondas y todo ese tipo de cosas, pero son equipos de corta duración, cosas que uno no tiene funcionando 5 horas seguidas”, precisó.

En esta línea, desde la empresa anunciaron que la “recomendación” es utilizar los aires acondicionados a 24 grados y mantener, de esa manera, una demanda de energía que no eleve demasiado la sobrecarga de la red.

“Lo que pasó es que hubo un record a nivel nacional en consumo de energía, cosa que también se replicó en Olavarría, y lo que estuvo sucediendo estos días fue que a la noche no refresca, eso hace que el consumo no disminuya y las instalaciones respiran ni se enfrían”, concluyó Nápoli.