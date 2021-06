Abigeatos: "Comercializar esta carne puede matar gente"

A partir de la gran cantidad de hechos de abigeato en la ciudad, Infoeme habló con el veterinario Daniel Ayçaguer, integrante de la Comisión de Seguridad de la Sociedad Rural de Olavarría, quien manifestó su preocupación por la situación crítica que afronta el sector agropecuario ante el aumento de este tipo de casos. "El año pasado fueron 92 animales carneados, y este año ya van 85", dijo y explicó que en la fiscalía "lo cuentan como hechos", mientras que desde la institución registran el dato de animales faenados.

"En lo que va de este 2021 ya hay casi más animales faenados que todo el año pasado", expresó el veterinario respecto al gran aumento de casos que se vienen produciendo en este último tiempo.

En busca de una respuesta a este problema que afecta al sector indicó que tienen una "comunicación continua" tanto con la Provincia como con los responsables de la seguridad local que son conscientes de de que atraviesan los productores. "Ya no sabemos que hacer para poder revertir esta situación", explicó Ayçaguer.

Por la madrugada de este sábado sucedieron dos nuevos hechos de abigeato, que según manifestaron los productores, las perdidas de los 6 animales carneados rondan en los 300 mil pesos.

"Esto que se esta consumiendo va a tener problemas sanitarios, la gente que consume carne barata tiene que entender que esta consumiendo carne que no tiene ningún control bromatológico ni sanitario", Daniel Ayçaguer.

La preocupación crece en el entorno debido al destino que le dan los cuatreros a la carne. En este marco, Ayçaguer expresó que "la sociedad tiene que tomar noción de lo perjudicial que puede ser comer carne producto de un abigeato". "Los animales que se faenaron durante este mes acababan de recibir la vacunación de aftosa, todos los veterinarios les damos 7 vacunas juntas. Lo que se esta consumiendo va a tener problemas sanitarios, la gente que ingiere carne barata tiene que entender que está comiendo carne que no tiene ningún control bromatológico ni sanitario", detalló y destacó que "comercializar este tipo de carne puede llegar a matar gente, uno no sabe si el animal podría producir tuberculosis, Salmonela, listeria".

Finalmente el referente de la comisión de seguridad opinó que "seguramente quienes cometieron estos delitos, no lo hacen para comerlos o porque tengan hambre, sino que para venderlos". A su vez, precisó que en Olavarría hay aproximadamente 800 hectáreas, y son muchos los productores que están siendo afectados por esta situación. "Queremos sentirnos seguros y cuidados, tienen que tomarse medidas en el asunto, no podemos seguir perdiendo aun más, estamos muy enojados con esto", dijo y aclaró que "desde la Sociedad Rural estamos con las puertas y teléfonos abiertos para que la gente que quiera denunciar alguna situación de carne de dudosa procedencia lo haga, sobre todo porque hay muchas personas que no se anima a denunciar con la policía".

Cabe mencionar que la fiscalía de delitos rurales está cargo de Lucas Moyano, junto a la Ayudantía del fiscal Juan Mañero.