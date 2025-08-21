“Clubes en Marcha”: más de 30 clubes, beneficiados por el Municipio

El Salón Rivadavia fue sede de un encuentro que ratifica el acompañamiento de la Municipalidad a los clubes del Partido, ya que se firmó el convenio del Programa “Clubes en Marcha”, que permitirá que más de 30 entidades deportivas y sociales del Partido de Olavarría puedan concretar obras de infraestructura.

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y el Director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo. También estuvieron presentes integrantes de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial. Precisamente, se trata de un Programa que cuenta con el trabajo articulado de distintas áreas de municipales para poder brindar un acompañamiento integral, no sólo económico, sino también una asesoría legal y técnica para poder concretar sus proyectos de la manera más eficiente.

El intendente Wesner expresó que “este programa Clubes en Marcha viene a dar una respuesta y un acompañamiento a la mejora edilicia de las instituciones. Poder contribuir en una refacción, en una ampliación, en una reforma y tratar de con ese monto dar respuesta a todos los proyectos que fueron presentando. Son 33 instituciones que se ven beneficiadas, que se trabajó articuladamente con todo el equipo municipal, al que agradezco enormemente por cómo se han puesto al frente para poder dar respuesta a estas instituciones que verdaderamente son el corazón de esto que queremos desarrollar, que es el sentido de comunidad”.

“La verdad que quienes hemos transitado y hemos estado en alguna institución deportiva esto reconforta muchísimo. Les habíamos dicho que los íbamos a acompañar y hoy les digo que vamos a continuar acompañándolos”, concluyó el intendente de Olavarría.

El subsecretario de Deportes, por su parte, detalló que para el programa se destinarán un total de 200 millones de pesos, que los clubes e instituciones podrán destinar para la compra de materiales. “Hoy acá hay 33 clubes, que es la misma cantidad de los inscritos. Eso refleja que este trabajo articulado es nada más y nada menos que ponernos a trabajar con ustedes y que todos puedan acceder. El que tiene pocos dirigentes, el que tiene muchos; el que tiene pocos socios, el que tiene muchos; el que está a muchos kilómetros de acá del municipio, el que está cerca. La idea era que todos puedan, que todos tengan la posibilidad y ese objetivo se cumplió, porque no quedó ninguno de los inscriptos fuera del programa”, subrayó.

En ese sentido, Arouxet indicó que, de los 33 clubes, 17 son de las localidades rurales y serranas del Partido. “Esta Olavarría integrada, esta Olavarría de afuera hacia adentro, como siempre dice el intendente, en este programa se ve más que reflejado”. Posteriormente, explicó que las entidades recibirán, de acuerdo a los presupuestos y proyectos presentados, montos que van de 1.400.000 pesos a 7.100.000 pesos.

“Hay 14 instituciones que van a recibir el 100% de lo que presupuestaron. Es decir, que este este programa les va a poder cubrir el 100% de los materiales que tienen pensado para su obra. Otras cinco van a recibir entre el 80 y el 90% de lo que presupuestaron, casi el total. Y las 14 restantes van a estar recibiendo el 70% o más de lo presupuestado. Es decir, que, con todo este trabajo, con este presupuesto que el ejecutivo municipal destinó, prácticamente estamos cubriendo alrededor del entre el 70 y el 100% todos los materiales de que ustedes necesiten comprar para esa obra. También habla esto a las claras de cómo fue pensado el programa”, concluyó el subsecretario de Deportes del Municipio de Olavarría.

En las próximas horas a cada una de las instituciones les serán acreditados los montos correspondientes, que posteriormente deberán ser rendirlos, lo cual da también la pauta del seguimiento y transparencia del Programa Municipal.

Las instituciones beneficiarias, vale destacar, debieron cumplir con diversos requisitos durante las últimas semanas para poder ser parte de “Clubes en Marcha”. Entre otras condiciones, debieron presentar toda la documentación correspondiente para acreditar el funcionamiento regular de la entidad, como así también el proyecto de obra, con su presupuesto y también una fundamentación para dar cuenta de cómo estos trabajos repercutirán de manera positiva en la vida diaria de la institución.

Los clubes beneficiados fueron: La Esperanza, El Provincial, Huracán de Blanca Grande, El Fortín, Club Pourtalé, Club de Pescadores, Pueblo Nuevo, Santa Luisa, Villa Floresta, Estudiantes, Loma Negra, Álvaro Barros, Club de Automodelismo, Municipales, Independiente de Colonia San Miguel, Independiente de Loma Negra, Sociedad de Fomento Mariano Moreno, Club de Deportes La Pedrera, Espigas, Club Atlético Hinojo, Club Atlético Sierra Chica, Recalde, Racing, Club Hípico, Agrupación Social Cultural Granito Rojo de Sierra Chica, Ferro Carril Sud, Durañona, Muñoz, San Martin de Sierras Bayas, Boca Junior, Tiro Federal, Tres Hermanos Blanca Chica y Santa Águeda.

Fuente: prensa Municipal