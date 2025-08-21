Se presentó el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud

Este miércoles, en el Salón de Usos Múltiples, se llevó a cabo la presentación formal del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, encabezado por el decano Prof. Gustavo HRA Otegui y la vicedecana Mag. Melina Barbero.

La actividad contó con la participación de alrededor de 70 docentes de las carreras de Medicina y Enfermería de manera presencial, mientras que otros 30 se sumaron en modalidad virtual.

Durante el encuentro, cada secretaría expuso su estructura, sus principales líneas de acción y los proyectos previstos para el período de gestión 2025-2029, con el objetivo de consolidar una agenda institucional orientada al fortalecimiento académico, la investigación, la extensión y el bienestar universitario.

En su intervención, el decano Gustavo Otegui subrayó la importancia de avanzar en la jerarquización de la planta docente, la implementación de instancias de capacitación y posgrados, y la generación de convenios de cooperación con el Municipio de Olavarría y otras municipalidades de la región.

Por su parte, la vicedecana Melina Barbero destacó el rol fundamental de la docencia en la formación de profesionales de la salud y remarcó la magnitud del cuerpo estudiantil de la Facultad, al tiempo que presentó los ejes estratégicos sobre los que se trabajará en los próximos cuatro años.