Se presentó el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud | Infoeme
Jueves 21 de Agosto 2025 - 16:34hs
18°
Jueves 21 de Agosto 2025 - 16:34hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 21 de Agosto de 2025 | 14:57

Se presentó el equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud

Este miércoles, en el Salón de Usos Múltiples, se llevó a cabo la presentación formal del equipo de gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, encabezado por el decano Prof. Gustavo HRA Otegui y la vicedecana Mag. Melina Barbero.

La actividad contó con la participación de alrededor de 70 docentes de las carreras de Medicina y Enfermería de manera presencial, mientras que otros 30 se sumaron en modalidad virtual.

Durante el encuentro, cada secretaría expuso su estructura, sus principales líneas de acción y los proyectos previstos para el período de gestión 2025-2029, con el objetivo de consolidar una agenda institucional orientada al fortalecimiento académico, la investigación, la extensión y el bienestar universitario.

En su intervención, el decano Gustavo Otegui subrayó la importancia de avanzar en la jerarquización de la planta docente, la implementación de instancias de capacitación y posgrados, y la generación de convenios de cooperación con el Municipio de Olavarría y otras municipalidades de la región.

Por su parte, la vicedecana Melina Barbero destacó el rol fundamental de la docencia en la formación de profesionales de la salud y remarcó la magnitud del cuerpo estudiantil de la Facultad, al tiempo que presentó los ejes estratégicos sobre los que se trabajará en los próximos cuatro años.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME