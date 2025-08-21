Un camión protagonizó un vuelco en Ruta 226: no se registraron heridos | Infoeme
Jueves 21 de Agosto 2025
 policiales
 21 de Agosto de 2025

Un camión protagonizó un vuelco en Ruta 226: no se registraron heridos

Foto: FM10.

De acuerdo al reporte de Presente Noticias y la información de FM10, en la madrugada de este jueves, se registró un siniestro en la Ruta Nacional 226, en inmediaciones a Espigas.

El mismo estuvo protagonizado por un transporte de carga y si bien no se reportaron personas heridas, se requirió del trabajo de los servicios de emergencia.

El único involucrado en el accidente fue un camión Mercedes Benz 1634, que por causas que se intenta esclarecer sufrió el vuelco de su acoplado y la pérdida de parte de la carga. Según informó FM10, el transportista oriundo de Chivilcoy no sufrió lesiones tras el accidente ocurrido.

El tránsito en la zona se vio interrumpido debido a que el acoplado quedó sobre la cinta asfáltica, además de la carga que quedó derramada. En el lugar trabajaron los servicios de emergencias de Olavarría y móviles policiales que llevaron adelante tareas de rigor y reordenamiento de la circulación.

