Jueves 21 de Agosto 2025 - 12:08hs
Olavarría
 - 21 de Agosto de 2025 | 09:39

Este jueves llega una nueva edición de "Barrio por Barrio" para asesoramiento y trámites

A partir de las 9:30 se realiza un dispositivo en Avenida Trabajadores y Cerrito para brindar asesoramiento con stands de distintas áreas municipales. 

El programa municipal “Barrio por Barrio” estará este jueves en el Barrio Sarmiento Norte, BICE y Trabajadores con un dispositivo ubicado en la esquina de la Avenida Trabajadores y Cerrito a partir de las 9:30.

Según detallaron, habrá stands de distintas áreas municipales con los que se ofrecerá a los vecinos la posibilidad de recibir prestaciones, asesoramiento y efectuar distintos trámites:

- Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

- Reimpresión de boletas de Tasas Municipales.

- Vacunación de caninos y felinos.

- Validación identidad Mi Argentina.

- Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

- Inscripción a Maternales, Centros de Día, Envión y Callejeadas.

- Atención de las oficinas: Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierra y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades, Ingresos Públicos y Oficina de Empleo.

Con el objetivo de brindar una respuesta integral, se realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

A su vez, un dispositivo puerta a puerta recorrerá la zona con el objetivo de dialogar con vecinos y vecinas que dieron a conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

“Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral para lo cual se dispone de la participación del Intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.

