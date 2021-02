Celeste Arouxet: "Hacer lealtad frente al error, es ser obsecuente"

Por Yamila Cazabet

Más allá de ser "esa mala palabra" que empieza con "P", la Política es el gran espacio donde se dirime el presente y el futuro de una sociedad. Tantas veces bastardeada, a través de ella se producen los grandes cambios sociales. Y en el ejercicio diario, aparecen reglas no escritas sobre cómo comportarse hacia el interior de un partido. "Hacer lealtad frente al error, es ser obsecuente. Y nunca voy a esta del lado de la obsecuencia", señaló Celeste Arouxet. La concejala que actualmente forma parte del bloque de Radicales en Juntos por el Cambio rompió con el oficialismo local tras la polémica rendición de cuentas del 2019.

Siendo "bicho raro" de la política - como ella misma se define - los números son su otra gran pasión. "La situación patrimonial de Olavarría es terrible. Olavarría perdió un 70% del patrimonio. El año pasado tenía $1.170 millones y hace poco teníamos $300. El endeudamiento que tuvo Olavarría no se justifica por la pandemia", explicó a Infoeme. Como contadora advierte: "vamos a seguir alertando sobre eso. Vamos pedir informes sobre las compras directas. Queremos saber en qué gastos corrientes se va a esa plata".

En este año electoral, la posición que ocupa Celeste Arouxet es, como mínimo, incómoda. En diciembre terminará su mandato como concejala y el radicalismo formará parte de Juntos por el Cambio gane quién gane la interna. A nivel local, abandonó el oficialismo, tuvo declaraciones cruzadas con el intendente Ezequiel Galli y le costará renovar su cargo. De todos modos, dejó en claro que su situación personal no es prioridad en este contexto.

Si te tuvieras que definir, ¿sos una concejala del oficialismo o de la oposición?

Es feo, porque a veces me siento que soy oposición pero mi función es ser objetiva. Lo que no llego a entender de la política es por qué cuando las cosas están mal hay que decir que están bien. Siempre voté lo que me parecía que estaba bien. Muchas veces me hablan de deslealtad, yo creo que ser leal es corregir el error para que no lo vuelvas a cometer. Si para ellos es ser desleal, soy leal a la gente que me votó.

Este año termina tu mandato en el Concejo Deliberante, ¿te ves en una lista para renovar el cargo?

El 2021 no lo veo como un año electoral, va a ser un año en el que tendremos que apoyar mucho a la gente. La situación económica a nivel nacional es insostenible. En mi caso, lo que menos me van a importar, son las legislativas.

Es un año en el que habrá mucho movimiento político y no se te ve desesperada por ocupar un cargo.

No me suma. Me suma más ayudar y crecer. De concejal fui aprendiendo mucho en el mientras tanto. Yo sé que hoy estoy en mi espacio, el radicalismo sigue en Juntos por el Cambio y en Olavarría, a Juntos por el Cambio con Ezequiel Galli, no lo apoyaría nunca más.

Yo creo que el intendente se toma las cosas de manera personal y no entiende que es el intendente de 120 mil personas y no el dueño de Olavarría. A veces cuando estás en contra de lo que él piensa, lo toma personal. El día que separe las cosas, quizás crezca políticamente.

¿Sentís que hay un problema personal con el intendente?

Yo creo que el intendente se toma las cosas de manera personal y no entiende que es el intendente de 120 mil personas y no el dueño de Olavarría. A veces cuando estás en contra de lo que él piensa, lo toma personal. El día que separe las cosas, quizás crezca políticamente. Uno puede pensar que crece teniendo poder, pero para crecer políticamente hay que entender que el otro puede pensar distinto y te puede ayudar. Y eso el intendente no lo entiende. Si pensás distinto no sos de su grupo de trabajo. Así no llega a nada, porque en las diferencias está lo bueno.

¿Lo ves como un error haber formado parte del gobierno actual?

Quizás me equivoqué en creer, en confiar. Primero pensaba que era falta de conocimiento, que le faltaba aprender y después me di cuenta que hay errores que son voluntarios. Quizás me equivoqué en eso, en defenderlo.

¿Cuál sería el modelo de intendente que te gustaría tener en Olavarría?

En Olavarría Carlos Portarrieu y Helios Eseverri fueron dos referentes, dos "señores intendentes". Obviamente, estamos en otro momento. El intendente que venga en 2023 tiene que dejar de lado las banderas, tiene que saber que con el otro podés contar. Como decía Helios, “no tenés que estar al lado del amigo, tenés que estar al lado del mejor”. Es la única forma de salir adelante, creo yo.

No fue un error haber apoyado a Ezequiel, pero no volvería a apoyar a alguien que no me demuestre que es capaz de llevar adelante una ciudad. No sería capaz de apoyar a alguien que no se qué hizo ni qué haría.

Sos joven y tenés una carrera política por delante. ¿Te gustaría ser intendente?

Creo que para ser intendente tenés que estar preparada y tener un equipo de trabajo. No se si sería capaz. A Guillermo (Lascano) siempre lo veo como el pensante y yo soy la “polvorita”. A Guillermo sí lo vería capaz de ser intendente.

¿Apostarías por él?

Sí, por Guillermo apostaría. Trabajamos juntos y es una persona muy capaz. Un intendente tiene que tener un montón de condimentos. Tiene que tener empatía, capacidad e inteligencia. Y, sobre todo, querer trabajar para la gente. A Guillermo se lo veo. No fue un error haber apoyado a Ezequiel, pero no volvería a apoyar a alguien que no me demuestre que es capaz de llevar adelante una ciudad. No sería capaz de apoyar a alguien que no se qué hizo ni qué haría. Si es alguien que surja de la nada, no lo volvería a apoyar.