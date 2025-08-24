Pedio de coimas: Spagnuolo registra al menos 38 visitas a la Quinta de Olivos y 48 a la Rosada

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el principal involucrado en el escándalo por el pedido de coimas, es uno de los funcionarios que más visitó al presidente de la Nación, Javier Milei, en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.

Es que, según se desprende de los datos oficiales, en esos 15 meses de gestión, Spagnuolo registra en total 38 visitas a la Quinta presidencial, encabezando el ranking de los tres funcionarios que más visitaron al Presidente.

En efecto, en números de ingresos es solo superado por tres personas: el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez, que maneja la cuenta de TikTok presidencial, quien registra 47 visitas; el economista Juan Carlos de Pablo, amigo personal de Milei con 46 encuentros; y su kinesióloga, Leandra Protolongo, que fue a la quinta presidencial más de 50 veces.

Además, en 2024, el ahora exfuncionario concurrió a la Casa Rosada por lo menos en 43 ocasiones, según surge de los documentos oficiales. En tanto, entre enero y mayo de este año, lo hizo cinco veces más.

En el registro de visitas, Spagnuolo figura como director de la Agencia Nacional de Discapacidad cargó que ocupó hasta la explosión del escándalo por presunto pedido de coimas a laboratorios farmacéuticos a cambio de contratos con el Estado.

Según se desprende de los audios filtrados, los porcentajes estarían repartidos entre funcionarios, como la presidenta del partido libertario, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, mientras que la droguería Suizo Argentina sería un punto de recaudación que “sube” los fondos a Presidencia.

Un dato no menor es que, el exfuncionario señalado por muchos como corrupto, es amigo del presidente, incluso lo representó legalmente en algunas causas y es uno de los libertarios de la primera hora, ya que ocupó un lugar en la lista de La Libertad Avanza durante las elecciones de 2021.

Vale mencionar que, ante el escándalo, el miércoles a la noche, el Ejecutivo nacional decidió remover de manera preventiva a Spagnuolo. En paralelo, el organismo informó que el Ministerio de Salud, a través de su titular Mario Lugones, intervendrá la ANDIS hasta tanto se nombre un nuevo responsable, con el objetivo de “garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

“Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad, el interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria. Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área”, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Cabe destacar que, la decisión de correr al titular del ANDIS se tomó pasadas las 20:00 horas, tras una cumbre de emergencia en Casa Rosada, de la que participó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

De momento, ante la trascendencia pública de los audios que denuncian hechos ilícitos por parte de funcionarios del Gobierno libertario, la Justicia abrió una investigación, la cual estará a cargo del fiscal Franco Picardi. Las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.